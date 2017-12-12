Один на один

Алматинские турниры по джиу-джитсу и грепплингу все больше становятся популярными во всем мире

В Алматы прошел открытый чемпионат Азии и Океании Asian Open Championship по сабмишн-файтингу.

Турнир проводился в соответствии с правилами и положениями Федерации без кимоно. В нем приняли участие более 170 спортсменов из разных стран мира, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия, Бразилия, США, Китай, Аргентина и других. Соревнования проходили в пяти весовых категориях среди профессионалов и отдельно в абсолютной весовой категории.

Абсолютным победителем открытого чемпионата стал тяжеловес из США Дж. Джексон. В финале ему уступил известный джитсер из Алматы Османжан Касымов, который стал чемпионом в весе до 77 кг.

– Я рад, что стал чемпионом в своем весе. В «абсолютке» я вышел с опытным спортсменом Джексоном, но он оказался сильнее меня физический. В принципе, я готовился к этому чемпионату, мог бы выступить еще лучше, но результат оказался таким. Я получил урок от этой схватки, увидел свои ошибки. Буду дальше готовиться и планирую выступить на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. Посмотрим, что будет, – сказал Османжан Касымов.

По итогам турнира победители и призеры среди профессионалов получили: за первое место 1200, за второе – 500 и за третье – 300 долларов, а в абсолютном весе победителю вручили чек на 5 тысяч долларов, помимо денежной премии и звания чемпиона Азии были награждены медалями, грамотами небольшими подарками от организаторов.

Открытому чемпионату Азии и Океании предшествовал международный турнир Kazakhstan National Pro, где участвовали также страны с разных континентов.

– Arlan grip у нас проводится ежегодно, и он является престижным во всем мире. В течение года мы провели различные открытые турниры, и сегодня сюда приехали сильнейшие спортсмены из разных стран. Мы создали для них все условия и с каждым годом стараемся усовершенствовать уровень турниров. Мы делаем эти мероприятия для того, чтобы была большая популяризация среди детей и молодежи, – подытожил президент Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу и грепплинга Толеген Кумаров.

Азат АЛТЫБАЕВ