Одного желания мало

Команда вновь подверглась серьезной критике

За поражение от сборной Дании – 1:3 в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года казахстанская команда вновь подверглась серьезной критике.

В целом игра получилась боевой и результативной. Казахстанцы горели желанием порадовать двадцатитысячную аудиторию, собравшуюся на Центральном стадионе в Алматы, красивой игрой. И первыми нанесли удар в сторону ворот гостей. Сделал это хавбек Георгий Жуков. Кстати, вместе с ним в центре полузащиты действовали его партнеры по «Кайрату» Бауыржан Исламхан и Исламбек Куат. По краям играли Азат Нургалиев («Ордабасы) и Серикжан Мужиков («Астана»). Впереди действовал номинальный нападающий Танат Нусербаев из шымкентского клуба. А центр обороны цементировали Юрий Логвиненко («Астана») и кайратовец Елдос Ахметов. Еще один защитник алматинской команды Гафуржан Суюмбаев играл на правом фланге, на левом – астанчанин Дмитрий Шомко. А на последнем рубеже тренеры доверили место Давиду Лории («Иртыш»). К чести наших ребят скажем, что они на протяжении всего матча играли с огромным желанием. Но не хватало мастерства. Отсюда и допущенные ошибки, которые трижды приводили к взятию ворот сборной РК. Первый гол состоялся уже на 26-й минуте. Николай Йоргенсен технично замкнул прострел с левого фланга примерно с одиннадцатиметровой отметки. А в конце первого тайма случилось непредвиденное. За удар локтем соперника арбитр встречи из России Владислав Безбородов удалил с поля капитана казахстанцев Бауыржана Исламхана.

В начале второй половины встречи гости заработали пенальти. Юрий Логвиненко при отборе мяча ударил сзади Юсуфа Поульсена. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Кристиан Эриксен. Это и повлияло на дальнейшие действия подопечных Александра Бородюка. Пришлось менять тактическую схему. Вместо Нургалиева вышел защитник «Астаны» Абзал Бейсебеков, умеющий подключаться к атаке. Еще через несколько минут вместо Нусербаева на поле появился его одноклубник Еркебулан Тугнгышбаев. Перестроение позволило опорнику Куату перейти в нападение. И это принесло результат. Именно кайратовец получил пас вразрез защитников мяч, вышел один на один с вратарем гостей, пробил мимо него и изменил счет – 1:2. Интрига вернулась, но ненадолго. Через четыре минуты новая атака датчан привела к голу. Вышедший на замену (заменил Шомко) молодой защитник «Кайрата» Ян Ворговский не успел ликвидировать прострел вдоль ворот, и Каспер Дольберг в третий раз отправляет мяч в сетку ворот и устанавливает окончательный счет.

Комментарий по матчу мы взяли у известного футбольного специалиста Владимира Гулямхайдарова.

– Наши играли в целом неплохо, – сказал он. – Но одного желания для победы мало, нужно еще мастерство. Тут еще положение усугубилось тем, что был удален в конце первого тайма Исламхан, который грубо сыграл против Квисти. Пришлось тренерам перестраивать тактическую схему. Но опытные мастера из Дании забили столько, сколько им надо было. Они более опытные и мячом владеют хорошо. Многие игроки выступают в Германии, Англии, Голландии, Испании и в чемпионатах других стран. Нашим, кроме желания, крыть было нечем. Сегодня читаю комментарии в прессе. Просто шквал критики в адрес наших футболистов. И это правильно. Из нее надо вынести полезные уроки всем. Тогда будем расти…

Али НУСИПЖАНОВ