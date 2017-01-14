Огненная подготовка

Определились факелоносцы Универсиады

Все 16 городов Казахстана, принимающие участие в эстафете огня, определились, кому выпала честь нести факел Универсиады.

Из тысячи факелоносцев 70% составляют студенты в возрасте от 17 до 28 лет, добившиеся успехов в области науки, культуры и спорта.

Факелоносцами также стали самые активные граждане Казахстана, многие из которых имеют заслуги в спорте и общественной жизни. В их числе олимпийский чемпион 1980 года по греко-римской борьбе Жаксылык Ушкемпиров, олимпийский чемпион 2000 года по боксу Ермахан Ибраимов, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года, заслуженный тренер Республики Казахстан Даулет Турлыханов, двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 по плаванию Дмитрий Баландин, чемпионка мира по джиу-джитсу в Абу-Даби Молдир Мекенбаева и многие другие – люди, в разные годы подарившие Казахстану возможность гордиться своими спортсменами.

Огонь ХХVIII Всемирной зимней универсиады-2017 будет зажжен 25 января 2017 года в Астане. В течение пяти дней в каждом областном центре будет проведено собственное зарождение огня и свой этап эстафеты. После прохождения эстафеты огня в регионах 16 факелоносцев доставят огонь в Алматы, чтобы объединить свои факелы на церемонии открытия Универсиады. В столице студенческих Игр огонь пронесут 100 человек.

В целом огонь Универсиады преодолеет маршрут длиной более 22 500 км, из них 200 км будет пройдено факелоносцами. Официальный авиаперевозчик студенческих Игр – авиакомпания «Эйр Астана» – доставит огонь эстафеты из регионов в Алматы. Таким образом, оставшиеся 22 300 км факел проведет в пути до г. Алматы, где 29 января состоится официальное открытие Универсиады-2017.



Ермахан Ибраимов:

Универсиада в Алматы оставит богатое наследие для жителей города

Олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, который будет одним из факелоносцев на алматинском этапе эстафеты огня зимней Универсиады, поделился своими мыслями о том, какое влияние предстоящие соревнования окажут на мегаполис.

– У меня очень большие ожидания от предстоящей зимней Универсиады, – сказал Ермахан. – В первую очередь, данные Игры оставят богатое наследие для города, построенные новые спортивные объекты будут служить на благо алматинцам. Возьмите ледовой комплекс «Алматы Арена» – он уже стал достопримечательностью города, лично видел, как к этой арене приезжают молодожены и фотографируются. Считается, что город, который провел у себя Олимпийские игры или универсиады, делает резкий скачок в своем развитии на несколько лет. На Универсиаду в Алматы приедет много иностранных спортсменов, болельщиков и туристов, город станет краше, он меняется в лучшую сторону. Во-вторых, Универсиада будет полезной для ведущих казахстанских спортсменов, так как она станет одним из этапов подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года. После Универсиады в Алматы мы будем иметь представление, кто из наших атлетов будет бороться за медали Олимпиады. И, в-третьих, проведение такого масштабного мероприятия, как Универсиада, дает городу возможность понять, в каких направлениях нужно развиваться.



Карина Горичева: студенческие Игры имеют свою особенную атмосферу

Известная казахстанская штангистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Карина Горичева примет участие в эстафете огня Универ-сиады-2017 в своем родном городе – Талдыкоргане.

Карина Горичева прекрасно знает, что такое Универсиада: в 2013 году она принимала участие в летней Универсиаде в Казани, где стала серебряным призером.

«Я очень рада, что приму участие в эстафете огня, для меня это очень ответственно. Я жду от наших спортсменов на Универсиаде только победу, буду болеть и переживать за них», – сказала Горичева.

При этом Карина подчеркнула, что студенческие Игры имеют свою особенную атмосферу. «В Казани была очень добрая, теплая атмосфера. Она, конечно, отличается от соревнований на других турнирах. Мне запомнилась хорошая организация, все было продумано до мелочей», – заявила спортсменка.

Отметим, что эстафета огня Универсиады пройдет в 15 городах Казахстана и завершится 29 января в Алматы на церемонии открытия соревнований. В эстафете огня в каждом регионе примут участие известные спортсмены, деятели искусства и студенты.

Бахыт АМАНОВ

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин – посол Универсиады-2017

Республиканская комиссия утвердила список факелоносцев масштабного спортивного проекта – XXVIII зимней Всемирной универсиады.

Всего было отобрано 1000 звезд спорта, науки, культуры, столицу студенческих Игр – Алматы – представят 100 человек. Среди них студент КазНУ имени аль-Фараби Дмитрий Баландин. Примечательно, что Дмитрий является единственным факелоносцем, который прошел отбор вне конкурса. За высокие спортивные достижения он был назначен официальным послом XXVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года.

– Для всех казахстанцев и алматинцев Универсиада – это возможность увидеть красивый профессиональный спорт своими глазами с трибун стадионов и спортивных комплексов. Не просто созерцать, а впитывать в себя всю энергию спортивных баталий, – отмечает олимпийский чемпион Дмитрий Баландин.

Всемирная универсиада даст положительный импульс дальнейшему развитию студенческого спорта и станет для многих стартом перед подготовкой и участием в профессиональных мировых первенствах и Олимпийских играх в Токио.

– Многие из тех, кто выступит на Универсиаде, еще удивят весь мир своими рекордами, я точно знаю, – уверен Дмитрий. – Болейте за наших, болейте за красивый спорт! – призывает казахстанских болельщиков поддержать сборную чемпион Рио.

Следует отметить, что Дмитрий Баландин является студентом третьего курса КазНУ имени аль-Фараби и обучается по специальности «физическая культура и спорт». На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро он завоевал первую в истории Казахстана золотую медаль по плаванию.

Казахстанский боксёр, заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион Серик Сапиев назначен мэром Атлетической деревни

Атлетическая деревня в Алматы построена впервые за все время организации международных зимних студенческих игр по аналогии с олимпийскими деревнями. В обязанности мэра Атлетической деревни будут входить встреча делегаций, участие в приветственных церемониях и церемониях поднятия флагов.

Однако помимо участия в официальных мероприятиях у мэра будут и другие функциональные обязанности, главная из которых – помочь спортсменам и другим гостям, проживающим в Атлетической деревне, получить все необходимое для комфортного проживания и отдыха.

Своими комментариями по этому поводу поделился и сам олимпийский чемпион.

– Стать мэром Атлетической деревни и частью столь масштабного спортивного события – большая честь для меня, но в то же время и ответственная миссия. Вскоре для участия в Универсиаде в Алматы прибудет большое количество спортсменов. Они приедут соревноваться, доказывать, кто сильнее и быстрее, и демонстрировать высокие спортивные достижения. В Атлетической деревне их ждут дружеское общение, новые друзья и впечатления, – отметил Серик Сапиев.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Антидопинговый анализ во время Всемирной зимней универсиады будет проводиться в австрийской лаборатории

Опыт Всемирной зимней универсиады 2017 года в части создания антидопинговой системы станет уникальным «наследием» Универсиады, необходимым для проведения других международных спортивных соревнований. Специально для антидопингового обеспечения Универсиады был разработан план, предусмотренный концепцией антидопингового обеспечения. Во время соревнований в качестве инспекторов допинг-контроля будут работать опытные сотрудники Национального антидопингового центра Республики Казахстан, а также будут привлечены квалифицированные специалисты из стран Центральной Азии. Таким образом, к этой службе во время зимней Универсиады будут привлечены 35 инспекторов и 54 сопроводителя.

В общей сложности организовано 10 станций допинг-контроля: девять станций на восемь спортивных объектах с учетом количества проб и специфики расположения, и на одном спортивном объекте будет организовано две станции, а также одну станция – в Атлетической деревне. С целью мониторинга и координирования работы всех станций развернут командный центр допинг-контроля при медицинском центре в Атлетической деревне. Антидопинговый анализ будет проводиться в Австрийской антидопинговой лаборатории, аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Во время ХХVIII Всемирной зимней универсиады 2017 года работа службы допинг-контроля будет организована в соответствии с требованиями Всемирного антидопингового кодекса, международных стандартов по тестированию и правилами FISU. Все антидопинговые анализы будут проводиться в соответствии с требованиями технического документа ВАДА.

Абай КЕЛЕСОВ