Огни ночного велопробега

Второй ночной велопробег этого года

Второй ночной велопробег этого года, проходивший в рамках программы «Спорттық Алматы», собрал около 1000 участников.

Любители активного отдыха с тюнингованными велосипедами и светящимися фонарями прокатились по главной дороге Алматы. Девятикилометровый маршрут начинался по традиции от БЦ «Нурлы Тау» и закончился в Парке Первого Президента РК.

Веселые и зажигательные танцы вместе с ведущим на старте поднимали настроение участников и заряжали энергией перед пробегом. На финише среди участников разыгрывалось множество ценных призов и подарков. Надо отметить, что обладателем главного приза – велосипеда стала алматинка Нонна

– Я очень счастлива. В первый раз участвую в ночном велопробеге и выиграла такой подарок. Часто катаюсь с мужем и ему отдельное спасибо за то, что привлек меня к этому занятию. Благодарю организаторов. Они ради нас перекрывают дороги, привлекают молодежь к здоровому образу жизни. Буду дальше кататься и участвовать в велопробегах, – отметила победительница.

Отметим, что данный ночной велопробег в этом году был организован во второй раз в рамках городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе. В общем количестве организаторы планируют провести еще 8 велопробегов до конца нынешнего сезона.