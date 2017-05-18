В Алматы стартовал районный этап спартакиады Olympic moves среди школьников 5–8 классов

Юные спортсмены, представляющие все районы города, продемонстрировали свои навыки в легкой атлетике, мини-футболе, баскетболе и волейболе. В соревнованиях приняли участие более двух тысяч детей из 201-й школы мегаполиса.

– Настолько масштабные спортивные соревнования среди школьников проводятся впервые. Они объединили ребят со всего Казахстана. Дети принимали в состязаниях активное участие, поэтому теперь мы планируем сделать спартакиаду ежегодной, – сказал один из координаторов Olympic moves.

По итогам районного этапа спартакиады школьники, показавшие лучшие результаты, получили грамоты. Теперь им предстоит выступить в городском турнире, который пройдет 28 мая на территории спорткомплекса КазНУ имени аль-Фараби.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА