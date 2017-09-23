Опережая календарь

ри игры 30-го тура по футболу среди команд Премьер-лиги организаторы перенесли

Три игры 30-го тура по футболу среди команд Премьер-лиги, которые должны были состояться по графику 15 октября, организаторы перенесли на 20 сентября. И в этом была необходимость.

Во-первых, на 14 октября запланирован финальный матч за Кубок страны. А, как известно, за почетный трофей поспорят «Кайрат» и «Атырау». Во-вторых, финал запланировано провести в Актобе. Поэтому состоялся и перенос матчей. В Алматы «Кайрат» принимал «Ордабасы», «Актобе» играл дома с «Тоболом», и еще один матч состоялся в Уральске – местный «Акжайык» встречался с «Атырау».

Из всех прошедших игр отметим алматинское противостояние. Здесь хозяева вновь доказали, что не опустили руки и продолжают борьбу за золотые награды. Об этом свидетельствует град голов в ворота «Ордабасы». В первом тайме, правда, был забит всего один мяч в ворота соперников. Сделал этот Жерар Гоу, показав отличный дриблинг. Но в начале второй половины встречи Азат Нургалиев вернул интригу, искусно исполнив штрафной удар – 1:1. Это, похоже, очень разозлило команду Карлоса Ферера. Они прочно захватили инициативу и учинили южанам разгром. Вновь отметился голом Гоу, который довел свой лицевой счет до 20 мячей и, можно сказать, идет к покорению своего же рекорда в чемпионатах РК. Ведь последние два года он заканчивал чемпионат лучшим снайпером. На счету Жерара было по 22 гола. В оставшихся пяти матчах ивуариец вполне может установить новый рекорд.

Но вернемся к матчу «Кайрат» – «Ордабасы». Третий гол в ворота «Ордабасы» забил Андрей Аршавин. Он перехватил мяч у Симчевича, убежал от него на скорости и, показав движение вправо, ушел налево, оставил не у дел защитника Ерланова и пробил в дальний от вратаря угол – 3:1. А затем очередь дошла до новичка команды Магомеда Парагулькова. С передачи Гафуржана Суюмбаева он с лету левой отправил мяч под перекладину. Первый результативный выстрел молодого футболиста в Премьер-лиге. А в конце матча точку поставил Чума Анене, который забил свой третий гол в чемпионате РК.

«Кайрат» после этой победы вышел в лидеры, на два очка опередив «Астану». Но у столичных футболистов на три игры меньше. Поэтому с интересом будем наблюдать за противостоянием двух лидеров.

В двух других перенесенных играх 30-го тура «Актобе» и Акжайык» свои матчи выиграли с одинаковым счетом 1:0 и ушли из опасной зоны. Но эти победы не гарантируют им место под солнцем. Спокойно не может чувствовать себя также «Шахтер», который сегодня занимает шестую позицию в турнирной таблице. Борьба продолжается…

Абай ИЛЬЯСОВ