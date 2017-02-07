От надежд к уверенности

Спортивные надежды Казахстана воплощаются в золоте, серебре и бронзе

На данный момент копилка спортивных достижений насчитывает 27 медалей. Среди них десять золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых.

Не устают приятно удивлять своих болельщиков казахстанские спортсмены. Так, призовое второе место на зимней Универсиаде-2017 завоевали наши лыжники в командной эстафете четыре по 7,5 километра, уступив россиянам 1,8 секунды. В составе казахстанской команды Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин и Олжас Климин, уступившей россиянам. Ранее в женской эстафете три по пять километров казахстанские лыжницы Анна Шевченко, Ольга Мандрика и Ирина Быкова завоевали серебро, уступив россиянкам. А хоккеистки Казахстана повторили результат предыдущей Универсиады. Наша женская сборная по хоккею с шайбой выиграла матч у Великобритании и заняла шестое итоговое место на хоккейном турнире Универсиады в Алматы. Тем временем шорт-трекисты принесли Казахстану серебро и бронзу на дистанции 500 метров. В первом забеге Абзал Ажгалиев допустил фальстарт, из-за чего участникам пришлось стартовать дважды. В итоге победителем стал южнокореец Ким До Кюм, за ним расположились казахстанцы Абзал Ажгалиев и Денис Никиша.

Виктор АНДРЕЕВ