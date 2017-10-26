Отобрать очки у лидера

ХК « Алматы» проведет сдвоенные домашние встречи с одним из лидеров чемпионата – кокшетауским «Арланом»

Завтра и в субботу ХК « Алматы» проведет сдвоенные домашние встречи с одним из лидеров чемпионата – кокшетауским «Арланом» в рамках регулярного сезона среди команд Высшей лиги.

Напомним, именно со встречи с «волками» алматинцы стартовали в новом регулярном сезоне чемпионата Казахстана. Тогда в выездных встречах подопечные Игоря Дорохина познали горечь поражения в обеих играх ( 0:4 , 1:2 Б). Статистика противостояния двух клубов за всю историю проведения национального первенства также выглядит неутешительной для «горожан», в 47 играх лишь шесть раз побеждали алматинцы. Поэтому в предстоящих матчах хозяева должны выйти на лед с запредельной мотивацией, чтобы отыграться и заработать необходимые очки. По последней информации, состав «горожан» пополнил российский легионер, нападающий Александр Борисенков, серебряный призер МХЛ в составе ХК «Мечел», последним клубом которого был участник КХЛ – нижнекамский «Нефтехимик» .

Итак, в пятницу в 19.00 состоится первая встреча, в субботу, 28 октября, в 17.00 пройдет повторная игра. Оба матча пройдут на площадке «Халык Арена».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ