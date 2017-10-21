Отомстили за «Кайрат»

«Астана», выступающая в на групповом этапе Лиги Европы, одержала крупную победу над израильским «Маккаби» – 4:0

Еще в прошлом сезоне на стадии квалификации алматинский «Кайрат» уступил этому сопернику по сумме двух встреч. Дома наши ребята упустили победу на последних минутах игры – 1:1. А в гостях проиграли – 1:2. Так случилось, что «Маккаби» попал в одну группу с чемпионом РК в Лиге Европы. И в СМИ сразу появились разговоры относительно реванша казахстанцами. И перед матчем третьего тура группового этапа букмекерские конторы преимущество отдавали нашей команде. Так оно и вышло. Уже в первом тайме Патрик Твумаси дважды поразил ворота чемпиона мира среди молодежи сербского легионера Райковича. Сначала с пенальти (хавбек Дор Перец сыграл рукой в своей штрафной площади), а затем с игры. Причем подачу Дмитрий Шомко сделал прямо в ноги ганцу. И форвард слету вонзил мяч в «девятку».

Не успел начаться второй тайм, как выстрелила «пушка» Жуниора Кабананги. Его дальний удар попал аккурат в дальний угол ворот – 3:0. Не прошло и десяти минут, как нападающий сборной Конго опять отличился. И снова голевой пас отдал Дмитрий Шомко. Кабананга исполнил красивый удар и зажег на табло цифру 4.

После этого гости «встали». У астанчан было еще несколько моментов поразить цель. Но и этого разгрома хватило, кстати он первый, завершившийся с преимуществом в четыре мяча. И второй успех на групповой стадии Лиги Европы. В прошлом сезоне подопечные Станимира Стойлова обыграли на своем поле кипрский «Апоэль» – 2:1. Еще один любопытный факт: «Астана» не проигрывает вот уже 17 международных матчей на своем поле.

Следующая игра 3 ноября в Тель-Авиве.

Абай ИЛЬЯСОВ