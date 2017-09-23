Отыгрались на «Устинке!»

С двух разгромных побед открыл домашний сезон ХК «Алматы»

С двух разгромных побед над усть-каменогорским «Алтай-Торпедо» открыл домашний сезон ХК «Алматы» в розыгрыше чемпионата Казахстана среди команд Высшей лиги.

После выездов, где алматинцы во всех четырех матчах потерпели поражения, подопечные Игоря Дорохина подошли к домашним играм против «устинки» сверхмотивированными.

В стартовой игре хозяева сразу завладели игровым преимуществом и на 13-й минуте благодаря шайбе защитника первого звена Максима Рыбалко открыли счет. Еще две минуты спустя экс-форвард «Барыса» нападающий алматинцев Андрей Спиридонов удвоил счет в матче. Избиение «устинки» продолжилось и во втором периоде, когда Дмитрий Лоханин нарастил преимущество «тигров» до трех шайб. Ну и жирную точку в игре поставил собственный воспитанник «горожан» нападающий Рамазан Алдамжаров. Итог – 4:0, первая победа ХК «Алматы» в сезоне!

Нащупав слабые стороны соперника, алматинцы и в повторной встрече учинили разгром фарм-клубу именитого «Торпедо», отправив в их ворота пять шайб и пропустив при этом две. В итоге – 5:2, вновь победа ХК «Алматы». Авторами шайб в составе хозяев стали Евграфов, Рахманов, Мисбахов, Огородников и Спиридонов.

Следующие игры «горожане» проведут также дома 23и 24 сентября против павлодарского ХК «Ертiс» и 28 и 29 сентября против ХК «Бейбарыс».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО