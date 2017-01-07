Передышка перед бурей

Как готовится «Кайрат» в межсезонье? Планы и перспективы

Ходят слухи относительно перехода серба Неманьи Максимовича и колумбийца Рохера Каньяса из «Астаны» в стан «Кайрата».

Напомним, что эти легионеры не первый год выступают в Казахстане и заявили о себе во всеуслышание. И их приход в алматинский клуб действительно бы усилил народную команду. Но это из области фантастики. Хотя дыма без огня не бывает. Можно предположить, что им такие предложения были сделаны. Но вряд ли Максимович придет в «Кайрат», когда на него имеют виды такие команды, как португальские «Спортинг» и «Бенфика», английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», итальянские «Рома», «Милан», «Ювентус», шведский «Мальме». Это далеко не полный перечень известных во всем мире клубов. Среди них есть сербские, испанские, французские коллективы. Да и Каньяс уже «обкатался» в «Астане» и, похоже, менять команду не собирается. Поэтому этих ребят в составе дружины Кахабера Цхададзе не будет. Команда уже улетела в Турцию и проведет там первый свой сбор уже без Аслана Дарабаева (он перешел в «Иртыш»), Виталия Ли, который заключил контракт с «Атырау», украинца Анатолия Тимощука (ушел тренером в российскую «Уфу») и камерунца Леандро Тавамбе, который также покинул команду в конце минувшего сезона. Но «Кайрат» усилили защитник Елдос Ахметов, перешедший из «Иртыша», и хавбек Георгий Жуков, вернувшийся в казахстанский чемпионат из России. Напомним, что Георгий Жуков имеет казахстанский паспорт и может помочь не только «Кайрату», но и сборной РК. Именно с таким расчетом руководители народной команды взяли его в свой стан.

С уходом Тавамбе и Дарабаева оголяется нападение. Кроме Жерара Гоу в списках никого нет. Однако ходят разговоры, что в составе народной команды может появиться Маруан Шамах из Марроко. Тот самый, который выступал в английском «Арсенале» с Андреем Аршавиным. Сватают СМИ и грузинского защитника голландского «Витесса» Гурама Кашия. Читатели часто задают вопрос относительно лучшего футболиста Казахстана прошлого сезона Бауыржана Исламхана. Он остается в команде. По версии СМИ, это сегодня самый дорогой футболист РК. Его трансферная стоимость составляет порядка двух миллионов евро. В составе есть и другие футболисты, которые блистали на поле в прошлом году.

Али НУСИПЖАНОВ