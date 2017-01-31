Первая награда в копилке сборной Казахстана!

Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала бронзу

Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала бронзу Универсиады в индивидуальной гонке с раздельного старта на 5 км.

На ЛБК «Алатау» стартовали соревнования по лыжным гонкам. Состоялась индивидуальная гонка с раздельного старта у женщин на дистанции 5 км и у мужчин на 10 км.

Этот вид дисциплины открыл большую программу состязаний у лыжников. Первыми на старт вышли девушки на дистанцию 5 км. В стартовом листе было заявлены 64 спортсменки, шесть из них представительницы Казахстана – Ангелина Шурга, Татьяна Тарасова, Ирина Быкова, Ольга Мандрыка, Анна Шевченко и Анна Стоян. Спортсмены стартовали с интервалом в 30 секунд.

В итоге победительницей этой гонки стала российская спортсменка Лилия Васильева с результатом 14:08.6 мин. Серебряную награду завоевала ее соотечественница Анна Нечаевская со временем 14:21.9 мин. Бронзовую награду завоевала казахстанская лыжница Анна Шевченко, отставшая от победительницы на 15,2 секунды с итоговым временем 14:23.8 мин. Таким образом, наша спорт­сменка принесла первую награду в копилку сборной Казахстана.

По окончании гонки своими впечатлениями поделилась бронзовый призер Универсиады-2017 Анна Шевченко.

– Тяжелая гонка. показала, думаю, приемлемый результат, рассчитывала на золото, но впереди еще есть дисциплины и несколько дней, чтобы отыграться, и нужно к ним готовиться. Лыжи бежали хорошо, и трасса позволяла,– подытожила Анна Шевченко.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ