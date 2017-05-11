Первое поражение

В чемпионате Казахстана не осталось команд, которые бы еще не проигрывали

И последним коллективом, который позже других испытал горечь поражения, стал «Кайрат». Нынче он имеет репутацию самой миролюбивой команды. Напомним, что алматинский клуб из двенадцати встреч семь свел вничью, четыре игры выиграл и одну проиграл. Неудача случилась в последнем поединке первого круга, где команда Кахабера Цхададзе гостила в Атырау. Это поражение стало не­ожиданным, и специалисты окрестили его сенсацией. Ведь представители нефтяного города начали чемпионат с минус девяти очков. Таково было решение федерации. Затем им скостили шесть очков. И казалось, что атыраусцы не смогут выбраться из «трясины». Но приход на капитанский мостик россиянина Сергея Павлова положительно повлиял на коллектив. В позапрошлом туре атыраусцы стали «чистыми», и теперь заработанные очки шли в зачет. Нынешняя победа подопечных россиянина Сергея Павлова стала третьей в чемпионате. Благодаря этому ФК «Атырау» ушел из зоны вылета. А вот «Кайрат» изрядно испортил себе не только репутацию, но и затруднил дорогу к чемпионскому трону. После первого круга он на четвертой позиции (19 очков). Номинальное оставание от лидера составляет пять очков, а с учетом того, что у «Астаны» на игру меньше, эта разница может составить и восемь очков. После поражения кайратовцев (1:2) кресло под главным тренером народной команды Кахабером Цхададзе пошатнулось. Уже ведутся разговоры среди специалистов и болельщиков о возможном его сменщике. Один из известных спортивных порталов ранее называл фамилию тренера синегорцев Владимира Муханова. Этот же сайт сделал предположение, что руководство алматинского клуба присматривается к московскому спартаковцу прошлых лет Дмитрию Аленичеву. Наверняка есть и другие кандидатуры на пост главного тренера. Но последнее слово должны сказать руководители клуба. Пока они доверяют грузинскому специалисту.

В 11-м туре «Астана» в гостях потеряла очки. Виновником выступил «Тобол» – 1:1. «Ордабасы» крупно выиграл у «Акжайыка» – 3:0, «Кайсар» сумел дома отобрать очки у «Актобе» – 3:2 и отправил на родину украинского коуча Игоря Рахаева. Эта отставка уже вторая в нынешнем сезоне. Напомним, что ранее поменяли уже тренера «Атырау».

Еще две встречи тура завершились с одинаковым счетом – 0:1. «Шахтер» дома проиграл «Иртышу», а «Тараз» – «Окжетпесу».

После первого круга уверенно лидирует «Астана», имеющая в активе 24 очка. Далее идут: «Ордабасы» (22), «Иртыш» (20), «Кайрат» (19), «Тобол» (18), «Кайсар» (15), Акжайык» (13), «Окжетпес» (11), Атырау» (9), «Тараз» (7), «Актобе» (6) и «Шахтер» (6 очков). В споре бомбардиров уверенно на первом месте находится кайратовец Жерар Гоу – 9 голов. На втором месте идет астанчанин Джуниор Кабананга – 6, и на третьем – костанайский голеодор Алексей Щеткин – 5 результативных ударов.

Второй круг чемпионата стартует 14 мая.

Абай ИЛЬЯСОВ