Пишите точно!

Автору спортивного раздела нашей газеты позвонил заслуженный мастер спорта РК по волейболу, чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Александр Портной.

Его называют неординарной личностью. Еще в бытность спортсменом он свое несогласие высказывал прямо в глаза. Особенно если это касается легендарной команды «Буревестник», в которой он играл.

– Александр Михайлович, о чем пойдет речь?

– Иногда читаю материалы о том легендарном волейбольном клубе «Буревестник», и волосы встают дыбом. Столько неточностей... Например, в газете «Вечерний Алматы» был опубликован материал под заголовком «Отложенная победа Жанбека». Автор статьи кандидат исторических наук, профессор, академик Агыбай Мукатайулы вспоминает, что он стал свидетелем решающей игры за чемпионство между московским ЦСКА и алма-атинским «Буревестником». Все, что там написано, неправда. И отношение судей к нам, и публики. Мы выиграли всего одну партию, а не две. У нас в календаре еще две встречи было – с рижским «Радиотехником» и командой из Ростова-на-Дону. Автор пишет: «Но скоро справедливость восторжествовала: через несколько дней в Ростове «Буревестник», разгромив местный клуб СКА, стал впервые чемпионом Советского Союза». Не в Ростове мы стали чемпионами, а в Риге, где обыграли местный «Радиотехник» – 3:1 и стали победителями чемпионата СССР. В Ростов на последний тур команда отправилась вторым составом и проиграла – 0:3. А мы – игроки основного состава: Валерий Кравченко, Александр Кормоновский, Геннадий Гончаров, Жанбек Саурамбаев, Олег Андропов и я вернулись домой и в этот южный российский город вообще не заезжали.

Прав автор лишь в том, что Жанбека Саурамбаева не взяли на Олимпиаду. И в этом была причина. Тренеры сборной СССР хотели видеть его в составе ЦСКА. А он не соглашался на переход. За что и был выведен из состава главной команды страны.

Абай ИЛЬЯСОВ