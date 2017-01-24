По морозцу – на лыжню!

В Алматы на комплексе лыжных трамплинов провели Всемирный день снега

Этот праздник стал желанным для детворы мегаполиса. На старт вышли сотни ребят различного возраста. Самые маленькие (с 2006 года рождения и младше) состязались на короткой дистанции – 500 метров. Вторая группа, самая многочисленная, была представлена мальчишками и девчонками 2003 года рождения и младше. Для них дистанция была увеличена в два раза. И так по нарастающей. Состязания прошли в четырех возрастных группах. Самые старшие ребята (2000 г. р.) бежали дистанцию в три километра. И многие показали достойные результаты, так как занимаются в секциях лыжных гонок, биатлона, лыжного двоеборья и спортивного ориентирования на лыжах.



Победителями в своих возрастных группах стали Татьяна Зарыпова и Рыскельды Есмухан, Рамина Ибрагимова и Багдат Кутищев, Дана Зиганшина и Алькен Бурунгазов, Ольга Мартемьянова и Константин Дон. Победители и призеры забегов отмечены дипломами, также все участники получили памятные сертификаты с логотипом Международного дня снега 2017 года.

– Это был настоящий праздник для детей, – отметил президент Алматинской федерации лыжных гонок Сергей Холмецкий. – Он прошел под девизом: «Насладиться, ознакомиться и испытать». В действительности все прошло так, как и задумывалось. Спасибо организаторам – руководству комплекса трамплинов «Сункар», обеспечившим беговые дорожки, директору ДЮСШ № 7 Владимиру Таранову, тренерам Игорю Девятьярову, Корлан Абен, Дмитрию Синькову. Отдельная благодарность Управлению спорта г. Алматы.

Олжас СУАНКУЛОВ