Победа и ничья

Алматинский «Кайрат» остается единственным клубом Премьер-лиги, не познавшим горечь поражений

В двух последних матчах подопечные Кахабера Цхададзе продемонстрировали атакующий футбол и забили в ворота соперников пять голов, пропустили в свои два. Буквально на прошлой неделе в субботу кайратовцы дома разгромили уральский «Акжайык» – 4:1. Два гола на счету Бауыржана Исламхана (1-я и 48-я мин.), который наконец-то вышел из «зимней спячки» и показывает игру, достойную капитана команды. Один мяч провел и лучший бомбардир последних лет Жерар Гоу (32-я мин.). Он и сегодня уверенно возглавляет список снайперов нынешнего сезона. В его активе уже девять мячей, причем все с игры. Для сравнения скажем, что бомбардир «Астаны» Джуниор Кабананга, занимающий в этом споре вторую позицию, забил пять голов. Один из них конголезиец провел с пенальти. В игре с уральцами отличился еще и защитник Гафуржан Суюмбаев (58-я мин.). У гостей гол престижа на счету Руслана Валлиулина (82-я мин.).

Отметим, что впервые за «Кайрат» в этом матче сыграл молодой кипер Олег Грубов. Напомним, что оба голкипера – Стас Покатилов и Владимир Плотников все еще находятся в «лазарете». А тренерский штаб не рискнул еще раз поставить в ворота Владимира Грошева, который уже выходил на поле в Павлодаре в восьмом туре (3:3).

Во вторник состоялись игры десятого тура. «Кайрат» гостил в Астане. Противостояние столичных футболистов и алматинцев в последние годы проходит в интересной борьбе. Причем в прошлом сезоне, несмотря на чемпионство, ФК «Астана» трижды уступала своим соперникам. Но в этом сезоне они начали с ничейного результата. Игра получилась на редкость интересной, которая держала болельщиков в напряжении на протяжении всего матча. В первом тайме больше инициативой владели южане. И как следствие – гол-красавец в исполнении Исламбека Куата ( 33-я мин.). Могли алматинцы забить еще. Два выгодных момента не использовал Исаэль, один раз не смог переиграть Александра Мокина Жерар Гоу. Имели они возможность увеличить счет и во второй сорокапятиминутке, но мяч упорно не шел в ворота хозяев.

«Астана» тоже искала путь к воротам Владимира Плотникова и создала несколько моментов усилиями Кабананги и Твумаси. Удары наносил также Лулаку и Маевский. И только в конце матча Срджан Грохавац дальним ударом поставил точку в игре – 1:1. Эта ничья стала для алматинцев седьмой в 11 матчах.

По-прежнему разрыв между этими командами составляет четыре очка. «Астана» набрала 23 балла. У «Ордабасы», вы­игравшего на выезде у «Иртыша» (1:0) и у «Кайрата» по 19 очков. Они соответственно на второй и третьей позиции. Далее идут: «Иртыш» (17), «Тобол» (17), «Акжайык» (13), «Кайсар» (12), «Окжетпес» (8), «Тараз» (7), «Актобе», «Атырау» (6) и «Шахтер» (6 очков).

Абай ИЛЬЯСОВ