Победила молодость

Кубок Казахстанской федерации бокса выиграла Южно-Казахстанская область

В Алматы завершились финальные поединки VIII сезона турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта. Сильнейшими после отбора в этом году оказались команды Мангистау и Южно-Казахстанской области. Мангистаусцы уже дважды выигрывали Кубок – в 2012 и 2016 годах, южане – в 2015-м.

На старте финала команда ЮКО сразу получила одно очко форы – мангистауский боксер в весе до 52 килограммов снялся с соревнований из-за болезни, победу присудили Шалкару Айкынбаю. Одним из самых интересных поединков финала был бой титулованного мангистауского боксера, призера чемпионата мира, чемпиона Азии, олимпийца Берика Абдрахманова и Султана Заурбека. Оба спортсмена без устали атаковали, но Берику, который старше своего оппонента на 10 лет, не изменили его всегдашняя уверенность и хладнокровие, и он одержал в очередной раз победу. Очки в пользу Мангистау также принесли Нурбол Калжанов и серебряный призер чемпионата Азии нынешнего года Ерик Альжанов. Однако дальше солировали уже спортсмены из ЮКО – вслед за Айкынбаем на ринг вышли и выиграли призер Азии Бекдаулет Ибрагимов, Бекзод Халметов, Бек Нурмагамбет, Еркин Мухамеджан – они принесли области еще пять баллов, и в завершение поединков седьмое победное очко – у Нуржана Бекзатова. Итоговый счет 7:3 в пользу Шымкента.

Таким образом, южане во второй раз стали обладателями кубка и денежного приза – 25 миллионов тенге.

– Мы привезли в основном молодых боксеров, но они все опытные. У меня в команде пять мастеров спорта международного класса, остальные все мастера спорта. 25 миллионов потратим на развитие бокса в Южно-Казахстанской области. Конкретно – купим экипировку и все, что понадобится спорт­сменам для тренировок, – сказал тренер сборной ЮКО Нурлан Айтуаров.

Азат АЛТЫБАЕВ