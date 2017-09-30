Победный ход

Женская сборная Казахстана по шахматам завоевала золотые медали

Женская сборная Казахстана по шахматам завоевала золотые медали V Азиатских игр в закрытых помещениях, завершившихся в Ашхабаде (Туркменистан). Впервые в своей истории наши шахматисты поднялись на высшую ступень пьедестала Азиады.

Командное двойное золото нашей стране принесли сильнейшие шахматистки республики – Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова. В финальном матче в дисциплине рапид они в упорной борьбе обыграли спортсменок из Китая (1,5:0,5). А затем в блиц-шахматах дуэт Динары и Жансаи завоевал бронзу, уступив в полуфинале сборной Ирана. Кроме того, Динара Садуакасова и в личном зачете сумела подняться на третью ступень пьедестала почета V Азиатских игр.

Вот как прокомментировал успех своих подопечных главный тренер женской сборной Рустам Хуснутдинов:

— Золото! До этого в активе шахматной сборной Казахстана были лишь две серебряные и две бронзовые медали Азиады. Золота не было. Теперь оно есть, и этим все сказано.

В составе женской сборной на V Азиатских играх кроме Абдумалик и Садуакасовой выступили также Гулисхан Нахбаева и Шолпан Жылкайдарова.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ