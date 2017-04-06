Победы впереди

Блиц-интервью

На завершившемся 18-м ежегодном республиканском турнире по греко-римской борьбе среди юношей на призы ЗМС СССР И ЗТ РК Даулета Турлыханова в качестве почетного гостя присутствовал олимпийский чемпион 1988 года, ЗМС СССР из Белоруссии Камандар Маджидов, который дал блиц-интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы».

– Как часто вы приезжаете на этот турнир? Оцените уровень и организацию данных соревнований.

– Я много раз посещал этот турнир, и он набирает силу. С каждым годом все интереснее и более захватывающе, прекрасная церемония открытия, думаю, в будущем этот турнир приобретет международный статус.

– После летних Олимпийских игр 1996 года казахстанские борцы не завоевывали золотые медали на Играх четырехлетия. Что необходимо сделать, чтобы воспитать олимпийского чемпиона?

– Ваши спортсмены были близки к завоеванию медалей на этих Играх, где-то не повезло, где-то соперники были сильными. Нужно время и терпение, сейчас пройдет смена поколения – и обязательно будут медали!

Мадияр ЖАМПЕИСОВ