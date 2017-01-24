Поделили очки

ХК «Алматы» провел сдвоенные матчи выездной серии

В середине минувшей недели ХК «Алматы» провел сдвоенные матчи выездной серии регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги против астанинского ХК «Номад».

Нужно отметить, что команда фарм-клуба ХК «Барыс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, к тому же одно только присутствие в рядах астанинцев бесстрашного тафгая Дамира Рыспаева наводит ужас на любую команду чемпионата, и поэтому для подопечных Александра Трофимова этот выезд должен был стать настоящим экзаменом.

В первой игре уже к десятой минуте гости повели в счете благодаря шайбе Владимира Шепелева. Хозяева тут же пытались сравнять счет, но грешили неточностью, а в конце второй двадцатиминутки алматинцы и вовсе удвоили счет усилиями Виталия Тимошенко. Третий период также остался за гостями, это нападающий Дмитрий Лоханин установил окончательный результат этого противостояния – 0:3 – победа ХК «Алматы».

Вторая встреча этих команд прошла полностью под диктовку хозяев, которые вышли на эту игру заряженными и с полной самоотдачей. В каждом периоде «кочевники» забросили по две шайбе в ворота «горожан», в свою очередь алматинцы не смогли забросить даже шайбу престижа. Авторами шайб в составе хозяев стали Дмитрий Гурков, Иван Степаненко, Егор Петухов, Алихан Асетов, и дважды отметился нападающий Дмитрий Гренц, регулярно выступающий в основе «Барыса» в КХЛ. Итоговый счет 6:0 – крупная победа ХК «Номад».

Следующие игры ХК «Алматы» также проведет в столице 22–23 января против аутсайдера чемпионата одноименного клуба «Астана».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото пресс-службы ХК «Барыс»