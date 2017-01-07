Покоритель вершин

Казахстанский альпинист Максут Жумаев один из 32 восходителей в мире, покоривший все 14 высочайших горных вершин на планете

Казахстанский альпинист Максут Жумаев один из 32 восходителей в мире, покоривший все 14 высочайших горных вершин на планете, чья высота над уровнем моря превышает 8000 метров. Штурм каждой вершины – это серьезное испытание спортсмена на прочность. Успех в этом деле зависит не только от физической подготовки альпиниста, но также и от его знаний, навыков и даже чувств и эмоций.

Наш земляк превзошел всех, покорив все восьмитысячники без кислородного оборудования.

Максут Жумаев свое детство провел в селе Чапаев Западно-Казахстанской области. После переезда в Алматы он увлекается альпинизмом. Страсть к горным вершинам приводит парня к промышленному альпинизму, приходилось мыть окна высотных домов. Чтобы быстрее заработать на дорогостоящее снаряжение для восхождения в горы, он подрабатывает рекламным агентом, грузчиком. Мечта покорять горные вершины придавала сил и мотивировала его на упорный труд. За время занятий Максут не пропустил ни одной тренировки по альпинизму, ходил в горы, составлял планы восхождений, а душой мечтал о великих вершинах мира.

И вот сегодня Максут Жумаев – известный казахстанский альпинист, капитан сборной альпинистов РК, заслуженный мастер спорта РК, многократный чемпион и призер первенства Республики Казахстан по альпинизму в высотном классе, победитель и призер открытого чемпионата СНГ в высотном классе (2001–2003 гг.). Он побывал на всех 14 высочайших вершинах мира и завоевал «Корону Земли», а также стал 27-м членом Quest-14 и 12-м альпинистом, кто сумел взойти на все эти восьмитысячники без использования дополнительного кислорода.

«Упорно, упрямо, медленно, но всегда двигаться вперед» – так звучит жизненное кредо казахстанского покорителя вершин. Любое восхождение в горы всегда сопряжено с опасностью. Альпинизм – достаточно изнурительное и тяжелое занятие, постоянные тренировки, очень мало личной жизни, но, несмотря на это, Максута постоянно тянет в горы.

Сейчас легендарный альпинист открыл «Казахальпинклаб», задачей которого является разработка и сертификация альпинистских и туристских маршрутов в горах Заилийского Алатау, оборудование туристских троп и местных троп горных ущелий. Клуб был создан по образу европейских альпинклубов и собирает вокруг себя людей, которые хотят вести здоровый образ жизни. «Чем выше мы ставим себе цели, тем реальнее достичь хоть чего-то. Невозможное возможно – я не раз себе это доказывал», – поделился своим секретом успеха Жумаев. Кроме того, Максут является учредителем школы альпинизма «Тау намыс» и активистом Ассамблеи народа Казахстана.

На сегодняшний день Максут Жумаев является одним из самых известных горных восходителей мира, он вывел казахстанский альпинизм на совершенно новый уровень. Сейчас покоритель вершин на время взял перерыв, в его карьере осталась одна недостигнутая цель. Он планирует завершить задачу «7 вершин», взойти на все семь высочайших пиков на семи континентах планеты. Он уже побывал на четырех вершинах: Эвересте, Эльбрусе, Килиманджаро, Мак Кинли. Осталось три: Аконкагуа, Винсон, Косцюшко и Карстенс.

Нам остается только радоваться успехам соотечественника и желать ему удачи!

Статья подготовлена центром волонтерства «Алем» по заказу Министерства по делам религии и гражданского общества в рамках национального проекта Республики Казахстан «100 историй успеха»