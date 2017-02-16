Впервые в Казахстане пройдет международный турнир по поло на снегу Almaty Snow Polo Cup

17–19 февраля в Алматы шесть команд из Казахстана, Аргентины, Германии и Швейцарии оспорят медали первенства.

Участниками турнира станут опытнейшие зарубежные клубы, такие как Munich Polo Club (Германия), Polo Match Club (Аргентина) и Cosmo Polo Club (Швейцария), а также три казахстанских клуба: поло-клуб «Аулиеата», Astana Polo Club и Almaty Horse & Polo Club. Игры будет судить специально приглашенный рефери из Германии Джей Вульф-Вирнэр. Стоит отметить, что соревнование такого уровня пройдет в Казахстане впервые, в 2016 году был организован республиканский турнир по поло на снегу.

Сревнования пройдут в конно-спортивном комплексе при СОК «Акбулак» в Талгарском районе Алматинской области. Начало в 11.00.

Бахыт АМАНОВ