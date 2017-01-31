Пополнили копилку

Завершился суперфинал

На Универсиаде в Алматы завершился суперфинал женской фристайл-акробатики

В решающей стадии соревнований приняли участие две казахстанки: Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева, а также белоруска Вера Ляшкевич и представительница КНР Чжу Иньинь.

По итогам финала первое место и золотую медаль завоевала китаянка, а Арапбаева и Алдабергенова расположились на второй и третьей строчках соответственно.

Фристайл. Акробатика. Девушки. Суперфинал:

1. Чжу Иньинь (Китай) – 64.09.

2. Жибек Арапбаева (Казахстан) – 60.84.

3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60.48.

Адиль МИРАСОВ