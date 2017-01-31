Пополнили копилку

На Универсиаде в Алматы завершился суперфинал женской фристайл-акробатики
В решающей стадии соревнований приняли участие две казахстанки: Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева, а также белоруска Вера Ляшкевич и представительница КНР Чжу Иньинь.
По итогам финала первое место и золотую медаль завоевала китаянка, а Арапбаева и Алдабергенова расположились на второй и третьей строчках соответственно.
Фристайл. Акробатика. Девушки. Суперфинал:
1. Чжу Иньинь (Китай) – 64.09.
2. Жибек Арапбаева (Казахстан) – 60.84.
3. Жанбота Алдабергенова (Казахстан) – 60.48.
Адиль МИРАСОВ