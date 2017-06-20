Последний рубеж на замке

Уверенная игра кипера «Кайрата» Стаса Покатилова помогла его команде одержать победу над «Тоболом»

Немало критики в этом сезоне прозвучало в адрес вратарей «Кайрата». В их числе был и Стас Покатилов, игрок национальной сборной РК. Не всегда удавалось ему уходить с поля без пропущенных мячей. А вот в этот раз в матче с «Тоболом» он действовал как никогда уверенно. Спасал несколько раз свой коллектив от неминуемых голов. Особенно в первом тайме. Был момент даже, когда он отбил два удара подряд. Причем в упор. И заслужил порцию аплодисментов в свой адрес.

Похвально, что Покатилов и компания отрабатывают авансы болельщиков, которые живут надеждой, что в этом году их любимцы наконец-то станут победителями. С 2004 года никак не удается «Кайрату» взойти на футбольный трон республики. Последние три года главным его оппонентом является «Астана». Столичные футболисты неизменно становятся победителями футбольного марафона.

Уже пройдена половина дистанции. И вновь повторяется история прошлых лет – алматинская команда находится в роли догоняющих. На старте подопечные Кахабера Цхададзе подрастеряли очки. В первом круге два балла отобрал и «Тобол». Но на этот раз кайратовцы сумели усилиями Бауыржана Исламхана (с пенальти) и Исаэля Барбозы забить два гола и одержать победу. Нужно отметить хорошие действия Андрея Аршавина, который заработал одиннадцатиметровый штрафной удар. Неплохо действовали Арсо, Суюмбаев, Куат, Иличевич и другие игроки. Главное – в их глазах читается желание побеждать в каждом матче.

Но надо отметить и другое – оппоненты тоже не дремлют. Чемпион страны «Астана» так же уверенно переиграла «Актобе» – 4:2, а «Ордабасы», который тоже нынче намерен вести борьбу за золото, разобрался в Кызылорде с местным «Кайсаром» – 1:0. Поэтому у этой тройки велики шансы стать победителем чемпионата.

В отчетном туре произошли изменения и в нижней части турнирной таблицы. Ушел с последнего места «Шахтер», обыгравший дома «Атырау» – 2:0. Заработал три полноценных очка и «Тараз», переигравший самую титулованную команду Казахстана «Иртыш» – 2:0. Причем здесь голы забивали самые молодые футболисты, представленные в премьер-лиге. Это 19-летний Бектиер Зайнутдинов и 17-летний Еркебулан Сейдахмет. Оба – воспитанники жамбылского футбола. Первую победу после нескольких неудач одержал и «Окжетпес». Он был сильнее «Акжайыка» – 2:1.

Вот как выглядит турнирная таблица на данный момент. «Астана» возглавляет гонку преследования. В ее активе 39 очков и игра в запасе. «Кайрат» на второй строчке в турнирной таблице. Отставание составляет два очка. Еще на два балла меньше у «Ордабасы». Далее команды расположились в таком порядке: «Иртыш» (28 очков), «Тобол» (25), «Кайсар» (19), «Тараз» (16), «Окжетпес» (15), «Атырау» (14), «Акжайык» (13), «Шахтер» (12) и «Актобе» (9).

В споре бомбардиров по-прежнему лидирует кайратовский ивуариец Жерар Гоу. На его счету 13 голов. На один мяч меньше у столичного конголезийца Джуниора Кабананги.

Абай ИЛЬЯСОВ