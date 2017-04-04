Потеряли игру

ФК «Кайрат» в четырех матчах три поединка свел вничью

Конечно, сей факт не красит алматинский клуб, который поставил цель стать чемпионом. Но если взять статистику прошлого сезона, то у команды после четырех туров было четыре очка, а сегодня прогресс – на два балла больше. Как мы помним, в том, «серебряном», сезоне именно за плохие показатели подал в отставку главный тренер Александр Бородюк. Нынче дамоклов меч навис и над Кахабером Цхададзе. Пока об увольнении речи нет, но первоапрельская шутка на одном из спортивных порталов напомнила нам о том, что в Алматы в это время гостил самый меткий голеадор клуба всех времен Евстафий Пехлеваниди, живущий в Греции. Именно он, по утверждению нашего коллеги, «заменил» грузинского специалиста. И, знаете, многие поверили. Началась атака Интернета – обсуждение, предположения, пожелания и т.д. И никакого сожаления по поводу «отставки». Это неспроста. Ведь при Кахабере Цхададзе кайратовцы «потеряли» ту игру, которую демонстрировали при Владимире Вайсе. Хотя состав на девяносто процентов остался прежний. В межсезонье сделали только точечные вливания. Но появившиеся в составе новички Георгий Жуков, венгр Акош Элек, норвежец Чума Анене и другие далеки от тех авансов, которые им выдавали руководители клуба, когда подписывали контракт. Из всех пока только хорват Иво Иличевич достоин быть представленным в основном составе. Однако почему-то его выпускают только на замену.

Так случилось и во встрече с лидером – «Кайсаром». Забегая вперед, скажем, что шапкозакидательское настроение алматинцев сыграло с ними плохую шутку. Забив уже в дебюте встречи (11-я мин; автором гола стал ивуариец «Кайрата» Жерар Гоу), хозяева поля несколько успокоились. И кызылординские «волки» сумели выдержать первые атаки «Кайрата» и стали отвечать тем же. Хотя по статистике видно, что все же хозяева больше владели мячом, больше провели ударов в створ ворот. Но гости, скажем откровенно, понравились своей боевитостью и самоотверженностью. Впереди действовало трио: Владимир Аржанов – Максат Байжанов – Стефан Николич. Именно от них шла основная угроза. И в одном моменте (35-я мин.) эти футболисты как по нотам разыграли «треугольник», и последним аккордом Байжанов обводящим ударом сравнял результат – 1:1.

Во втором тайме Кахабер Цхададзе попытался свежими футболистами исправить положение дел. Но ни Гоу, ни Иличевич, ни Исаэль и другие не смогли пробить оборону гостей. Отметим Марселя Исламкулова, игравшего на последнем рубеже «Кайсара». Кипер несколько раз спасал свою команду от гола. Матч так и закончился вничью.

Первые два очка потерял «Кайсар». Однако он по-прежнему в числе лидеров. С ним сравнялся по очкам (10) «Ордабасы», взявший вверх над «Окжетпесом» – 2:1. Сенсационную победу в Павлодаре над местным «Иртышом» одержал «Актобе» – 3:1, «Тобол» дома был сильнее «Тараза» – 1:0, а «Астана» на последних минутах вырвала победу в Караганде у «Шахтера». Столичные футболисты в течение трех минут сотворили дубль (2:1) и увезли три очка. Еще одна встреча завершилась боевой ничьей – 2:2. Так сыграли между собой в западном дерби «Акжайык» и «Атырау».

Сегодня в Алматы «Кайрат» принимает «Иртыш», а «Тобол» примет «Ордабасы». Эти матчи 18-го тура, которые должны были состояться 1 июля, перенесены из-за того, что в летнее время три коллектива – «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы» – будут бороться в Лиге Европы.

Али НУСИПЖАНОВ