12 декабря 2017 Спорт 159-12.12.2017 19

Премию талантам

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

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Казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года алматинец Денис Тен стал лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».

Напомним, премия «Дарын» присуждается Правительством Республики Казахстан в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, общественную деятельность и высокие спортивные достижения. Лауреатами ежегодно становятся самые яркие представители молодого поколения казахстанцев.
Все соискатели – лауреаты республиканских и международных конкурсов, призеры и победители различных спортивных соревнований. К сожалению, сам спортсмен не смог присутствовать на награждении, так как в это время успешно принимал участие на юбилейном, 50-м турнире Golden Spin of Zagreb – 2017 в столице Хорватии Загребе.
Но, несмотря на свою занятость на соревновании, он сумел удаленно прокомментировать столь радостное и неожиданное событие.
– Особенно волнительным моментом стало известие о том, что я стал лауреатом столь престижной премии. Для меня невероятная честь оказаться среди представителей будущего и настоящего нашей страны. Это событие стало огромной неожиданностью для меня. В связи с этим хотелось бы поблагодарить Главу государства и всех тех, кто причастен к этой премии. Данная награда вдохновляет меня еще больше работать, чтобы становиться лучшим, – подытожил Денис Тен.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ