Премию талантам

Лауреат государственной молодежной премии «Дарын»

Казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года алматинец Денис Тен стал лауреатом государственной молодежной премии «Дарын».

Напомним, премия «Дарын» присуждается Правительством Республики Казахстан в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, общественную деятельность и высокие спортивные достижения. Лауреатами ежегодно становятся самые яркие представители молодого поколения казахстанцев.

Все соискатели – лауреаты республиканских и международных конкурсов, призеры и победители различных спортивных соревнований. К сожалению, сам спортсмен не смог присутствовать на награждении, так как в это время успешно принимал участие на юбилейном, 50-м турнире Golden Spin of Zagreb – 2017 в столице Хорватии Загребе.

Но, несмотря на свою занятость на соревновании, он сумел удаленно прокомментировать столь радостное и неожиданное событие.

– Особенно волнительным моментом стало известие о том, что я стал лауреатом столь престижной премии. Для меня невероятная честь оказаться среди представителей будущего и настоящего нашей страны. Это событие стало огромной неожиданностью для меня. В связи с этим хотелось бы поблагодарить Главу государства и всех тех, кто причастен к этой премии. Данная награда вдохновляет меня еще больше работать, чтобы становиться лучшим, – подытожил Денис Тен.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ