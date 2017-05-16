Пришел, увидел, победил

Представители маленького поселка из Алматинской области выиграли алматинскую лигу среди дворовых команд

Футбольная лига среди дворовых команд с каждым разом набирает большую популярность, завоевывая любовь к футболу не только у алматинских мальчишек, но у детворы из близлежащих поселков.

В пятом чемпионате дворовой лиги был установлен рекорд по количеству участников. В соревнованиях приняли участие 128 команд и около 1200 человек. Из них 64 команды выступали в младшей лиге «А», где играют дети от 8 до 14 лет, и 64 в старшей – от 15 и больше лет. Несмотря на изнурительную жару, команды, приехавшие издалека, показали отличную игру. В результате упорной борьбы старшую лигу «Б» выиграла дружина «Таргап» из поселка с одноименным названием.

– Мы целенаправленно шли к этой победе и, думаю, с задачей справились, – делится своими впечатлениями игрок команды «Таргап» Нурхат Оразхан. – Все команды показали себя с отличной стороны, и всем спасибо за соперничество. Для нас это прекрасный результат. Очень рады победе и благодарим организаторов за этот турнир. Мы приехали из маленького поселка, который находится в Жамбылском районе. Надеемся, что приедем еще.

Отметим, что турниры по мини-футболу проводятся Управлением физической культуры и спорта города Алматы с целью привлечения молодежи и других возрастных категорий жителей города к систематическим занятиям физкультурой и спортом и пропаганды футбола в городе как наиболее массовой и доступной формы укрепления здоровья.

Масштабная городская программа «Спорттық Алматы» направлена на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризацию активного спортивного отдыха.

Азат АЛТЫБАЕВ