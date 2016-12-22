В Алматы торжественно отметили юбилейную дату – 50-летие казахстанского регби

В рамках празднования круглой даты на спортивной арене ЦСКА состоялся товарищеский матч между ветеранами сборных Казахстана и мира. В составе сборной мира игроки-ветераны, в разные годы игравшие в первенствах России, Грузии, Франции. Встреча носила товарищеский характер и завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.



– Круглая дата празднования основания казахстанской федерации регби пришлась на знаменательное событие – на главных стартах четырехлетия в Рио де Жанейро регби было включено в состав олимпийской семьи, – говорит президент Федерации регби РК Мурат Уанбаев. – История казахстанского регби начинается с 1966 года, традиция закладывалась в студенческой среде, когда команда политехнического института Алма-Аты в 80-х годах завоевала путевку в высшую лигу чемпионата СССР. Правопреемником команд политеха стала команда спортивного клуба армии нашего города (СКА), которая долгое время представляла казахстанское регби на высшем всесоюзном уровне и была неоднократным призером чемпионата СССР и обладателем Кубка СССР. В состав сборной СССР входила большая группа казахстанских спортсменов. Еще в советские времена регби входило в число прикладных видов спорта. Что касается спорта высших достижений за последние 25 лет – наибольших успехов добились казахстанские девушки. В классическом регби они уже долгие годы доминируют на азиатской арене, постоянно участвуют в финальном турнире Кубка мира. В регби-7 на Азиатских играх-2010 в Гуанчжоу наши девушки выиграли золотые медали, а спустя четыре года в Инчхоне удостоились бронзовых наград. Теперь наша задача – подтянуть к такому же высокому уровню наших мужчин.

– Очень приятно встретить старых друзей, – поделился ветеран сборной СССР по регби Гела Пирцхалава. – Мне не просто доводилось играть против ваших команд, но я и сам играл за казахстанскую команду, когда здесь служил. У меня прекрасные воспоминания об Алматы. Это прекрасный город, я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь.

Наталья Вержбицкая