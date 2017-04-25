Проявили характер

Алматинский «Кайрат» сумел свести матч вничью

Алматинский «Кайрат», уступая в Павлодаре местному «Иртышу» после первого тайма – 1:3, сумел свести матч вничью.

Причем во второй половине встречи на 58-й минуте за грубую игру был удален центральный защитник алматинцев Арзо. И казалось, что северяне теперь точно не упустят своего преимущества. Но кайратовцы, играя в меньшинстве, сумели забить два гола и оформить шестую ничью в чемпионате.

Для гостей матч с самого начала складывался удачно. Уже на пятой минуте Жерар Гоу сумел оттеснить от мяча защитника хозяев Илью Воротникова и отправить мяч в дальний от вратаря угол. Однако этот счет продержался всего несколько минут. Вратарь «Кайрата» и защитники в своей штрафной площади действовали не согласованно, и киперу Стасу Покатилову ничего не оставалось делать, как поймать за ноги нападающего «Иртыша». Судья уверенно указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальтист Стефан Живкович развел вратаря и мяч по разным углам – 1:1. После этого случилось непредвиденное. Франк Джа Джедже оказался с глазу на глаз с Покатиловым. Вратарь сборной «Кайрата» продемонстрировал завидную реакцию, в шпагате выбив снаряд из своей штрафной площади. Но это дорого обошлось и команде, и самому Стасу. Он повредил мышцу и дальше не смог играть. Как потом выяснилось, не оказалось в заявке опытного Владимира Плотникова, который находится в «лазарете». Поэтому вместо Покатилова вышел впервые в основе 22-летний Владимир Грошев. Но, забегая вперед, скажем, что молодой голкипер за первый экзамен получил двойку. Полузащитник хозяев Аслан Дарабаев проверил мастерство Владимира сразу же после того, как вратарь вышел на поле. Причем бил павлодарец метров с тридцати и попал точно в «девятку» – 2:1, повели хозяева. Успех северян после красивой комбинации закрепил Джедже, головой отправивший снаряд в незащищенный кипером угол. Здесь у Грошева была возможность ликвидировать прострел с фланга по воздуху. Но вратарь выбрал неверную позицию и не сделал даже попытки выбить мяч кулаком.

Во втором тайме Владимир еще пару раз ошибся. В одном моменте выбежал далеко за пределы штрафной площади и промахнулся. Благо удар кого-то из хозяев головой получился неточным. Потом он задержался с пасом, и чуть было мяч не перехватил соперник. Тренерский штаб алматинцев сделал все возможное, чтобы ликвидировать пробел в два мяча. На поле появились свежие Георгий Жуков и Исаэль Барбоза. Они заменили Ермека Куантаева, который в первом тайме имел стопроцентный голевой момент, но пробил метров с десяти выше Андрея Аршавина. Замены оказались плодотворными. Оба футболиста отметились активностью в атаке. Даже вдесятером «Кайрат» смело шел вперед. И в одном из моментов на правом фланге мягкую подачу на голову Иво Иличевичу сделал Исламбек Куат. Хорват, хорошо влившийся в коллектив, головой отправил мяч в угол ворот Давида Лории и вернул интригу матча. «Кайрат» последние минуты провел в атаке. И на линии штрафной хозяева нарушили правила против Исаэля. Исламхан использовал последнюю возможность сравнять счет. Его удар прошел мимо «развалившейся» стенки, и мяч оказался в сетке ворот Лории – 3:3.

Ничья отбросила «Кайрата» на одну строчку ниже в турнирной таблице. Теперь они с 16 очками занимают четвертое место. А на самом верху – «Астана» (19 очков), выигравшая у «Тараза» – 4:0. На втором месте «Иртыш» (16), на третьем «Тобол» (16), победивший в гостях «Ордабасы» – 2:1. Еще один матч тура закончился победой хозяев – 1:0. С таким счетом победу над «Кайсаром» одержал «Акжайык». Оба эти коллектива в середине турнирной сетки.

Алим АНАПЬЯНОВ