Проявили характер

Это стало известно после того, как арлановцы в финале седьмого сезона одержали волевую победу над кубинским клубом Cuba Domadores со счетом 6:5.
Финал, прошедший в Астане , стал самым драматичным по накалу борьбы и эмоций. Уступая по ходу поединков в счете 2:5, арлановцы, проявив характер, вырвали победу!
Первый поединок стартовал с победы Темиртаса Жусупова, который одолел своего соперника в весовой категории до 49 килограммов.
– Я боксировал на своей земле и не хотел проигрывать. Должен был боксировать сам и не давать ему работать. Он ведь чемпион мира, парень молодой, но опытный. Я должен был побеждать, – поделился своими впечатлениямиТемиртас Жусупов.
Победный почин Темиртаса в следующем бою поддержал другой наш боксер Ильяс Сулейменов, одержавший победу над Хавьером Ибаньесом.
Затем кубинцы перевернули все с ног на голову, одержав пять побед подряд! Казалось, ситуация стала критической для нашего клуба, но наши ребята не дрогнули, и первым исправлять положение вызвался супертяж Олжас Бокаев, взявший верх над Йоандри Тоираком.
Последующие два противостояния позволили арлановцам сравнять счет с кубинцами. Закир Сафиуллин одержал победу в девятом поединке финала против титулованного Лазаро Альвареса в категории до 60 килограммов, а Асланбек Шымбергенов оказался лучше своего соперника, олимпийского чемпиона Роньелья Иглесиаса.
Таким образом, по итогам десяти поединков счет сравнялся до 5:5, что означало необходимость проведения дополнительного боя.
Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар сразились в последнем, решающем матче финала седьмого сезона WSB, где решением судей казахстанский боксер принес команде Astana Arlans победу и звание самого титулованного участника Всемирной серии бокса!
Мадияр ЖАМПЕИСОВ
Фото пресс-службы ППСК «Астана»