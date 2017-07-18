Проявили характер

Казахстанский боксерский клуб Astana Arlans стал трехкратным победителем Всемирной серии бокса

Это стало известно после того, как арлановцы в финале седьмого сезона одержали волевую победу над кубинским клубом Cuba Domadores со счетом 6:5.

Финал, прошедший в Астане , стал самым драматичным по накалу борьбы и эмоций. Уступая по ходу поединков в счете 2:5, арлановцы, проявив характер, вырвали победу!

Первый поединок стартовал с победы Темиртаса Жусупова, который одолел своего соперника в весовой категории до 49 килограммов.

– Я боксировал на своей земле и не хотел проигрывать. Должен был боксировать сам и не давать ему работать. Он ведь чемпион мира, парень молодой, но опытный. Я должен был побеждать, – поделился своими впечатлениямиТемиртас Жусупов.

Победный почин Темиртаса в следующем бою поддержал другой наш боксер Ильяс Сулейменов, одержавший победу над Хавьером Ибаньесом.

Затем кубинцы перевернули все с ног на голову, одержав пять побед подряд! Казалось, ситуация стала критической для нашего клуба, но наши ребята не дрогнули, и первым исправлять положение вызвался супертяж Олжас Бокаев, взявший верх над Йоандри Тоираком.

Последующие два противостояния позволили арлановцам сравнять счет с кубинцами. Закир Сафиуллин одержал победу в девятом поединке финала против титулованного Лазаро Альвареса в категории до 60 килограммов, а Асланбек Шымбергенов оказался лучше своего соперника, олимпийского чемпиона Роньелья Иглесиаса.

Таким образом, по итогам десяти поединков счет сравнялся до 5:5, что означало необходимость проведения дополнительного боя.

Олжас Байниязов и Фрэнк Залдивар сразились в последнем, решающем матче финала седьмого сезона WSB, где решением судей казахстанский боксер принес команде Astana Arlans победу и звание самого титулованного участника Всемирной серии бокса!

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото пресс-службы ППСК «Астана»