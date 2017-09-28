В Алматы состоится одна из крупнейших профессиональных велогонок в Центральной Азии

В «Туре Алматы» примут участие спортсмены из Казахстана, Франции, Азербайджана, Ирана, Малайзии, Узбекистана, Китая, Латвии, Украины, Японии, Италии, США, Швейцарии, Германии, Великобритании и других стран. Всего более 20 команд.

По словам технического делегата «Тур Алматы» Пьера Хатсебаута, состязание впервые пройдет в формате многодневной гонки в два этапа, первый этап – 30 сентября и второй – 1 октября.

– Изучив город, маршрут, логистику и схему передвижения участников, а также подготовку к мероприятию, могу с уверенностью сказать, что в Центральной Азии нет аналогов такому спортивному проекту, – подчеркнул господин Хатсебаут.

В рамках соревнований для всех болельщиков и фанатов велоспорта 28 сентября будет организован интерактив в виде спринтерских заездов, конкурсов и автограф-сессии с велогонщиками Astana Pro Team. А 29 сентября состоится официальная презентация команд и открытая тренировка участников велогонки.

– Я считаю, что это довольно символично, что именно пятая, юбилейная гонка выросла в своем статусе. Для Алматы как города с очень развитой велосипедной культурой и сообществом это событие станет вдвойне знаменательным, – прокомментировал предстоящие гонки вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Аманбек Кульчиков.

Отметим, что трансляция гонки будет осуществляться телеканалом Eurosport в прямом эфире.

В ходе «Тур Алматы-2017» перекроют несколько улиц. Для того чтобы автолюбители спланировали свое движение во время велогонок, публикуем время и маршрут велогонки:

Первый этап 30 сентября

9.00 – 10.40 – городской круг (по ул. Толе би до ул. Фурманова, вверх по ул. Фурманова до ул. Сатпаева, по ул. Сатпаева до ул. Байзакова, вниз по ул. Байзакова до пр. Абая, по пр. Абая до ул. Желтоксан, вниз по ул. Желтоксан до ул. Толе би)

10.40 – 11.00 – ВОАД – Индустриальная зона (проезд по ул. Толе би до ВОАД, по ВОАД и Аль-Фараби до Индустриальной зоны

11:00 – 14:30 – Индустриальная зона

13:30 – 14:30 – Возвращение к «Алматы Арене» по ул. Момышулы и финиш на внутренней территории «Алматы Арены».

Второй этап 1 октября 2017

09.45 – 10.05 – Талгарский тракт до момента старта гонки от «Халык Арены»

10.00 – 14.00 – круги по ВОАД – Парк Первого Президента

12.40 – 14.40 – вверх по пр. Достык к финишу на ВСК «Медеу».