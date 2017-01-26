С факелом по улице

Студентка республиканского колледжа спорта, чемпионка РК по фехтованию попала в список факелоносцев Универсиады-2017.

– Мне предстоит пробежать примерно 200 метров, – поделилась Дана Аманжолова. – Но это будут самые счастливые метры в моей спортивной карьере. Потому что не каждому доверяют пробежать с факелом по улицам родного города. Тем более что мне отвели участок по улице Тимирязева, прямо напротив нашего колледжа. Знаю, что все учащиеся этого учебного заведения будут болеть за нас. Ведь мне факел передаст еще один представитель РКС – директор Амалбек Тшанов. Я счастлива, что буду среди тех, кто доставит огонь Универсиады на церемонию открытия Всемирных студенческих игр.

– Мы очень рады за нее, – рассказал тренер Аян Бексултанов. – Дана замечательный спортсмен и человек.

И в этом сомнений нет. Девушка решила посвятить свою жизнь спорту. И основное время проводит за тренировочным процессом. Работает не только над техникой и тактикой боя, но укрепляет свою физическую мощь. Анализирует каждый свой поступок на фехтовальной дорожке. Понимает, что без пролитого пота, без потраченных нервов, без характера победы не приходят.

Али НУСИПЖАНОВ

Фото Куанткана САПАРОВА