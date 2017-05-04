С мыслью о Токио

Успешно выступил на прошедшем в Ашхабаде чемпионате Азии по тяжелой атлетике студент Республиканского колледжа спорта Альберт Линдер

Еще несколько месяцев назад он выступал в молодежных состязаниях. И вот теперь тренерский штаб во главе с Юрием Мельниковым решил доверить парню из Семиречья выступить на континентальных состязаниях среди взрослых. И он не подвел. Уже в первом упражнении в рывке Линдер сделал серьезную заявку, чтобы войти в число призеров. Он осилил штангу весом 148 кг и завоевал малую бронзовую награду, пропустив вперед китайского и северокорейского атлетов. Но во втором упражнении – толчке его основные противники выступили неудачно. Уже после второй своей попытки Альберт Линдер обеспечил себе золотую награду. И в последнем подходе к штанге ему оставалось подтвердить, что он на сегодня в Азии в этом весе самый сильный. Что он и сделал. Альберт уверенно толкнул снаряд весом 170 кг. Зал взорвался аплодисментами. Альберт – чемпион! Ему по сумме двоеборья покорился вес в 335 килограммов. Второе место занял представитель КНДР – 331 (148 + 183), а третье – спортсмен из Китая – 325 (155 + 170).

После победы Альберта его успех прокомментировал главный тренер сборной РК Юрий Мельников:

– Несмотря на молодость, Альберт справился с таким весом, который принес ему золотую награду. Это один из будущих лидеров нашей сборной. Линдер вполне может выступить на Олимпиаде в Токио, если будет прогрессировать. Будем верить и надеяться.

Али НУСИПЖАНОВ