С новым капитаном

Стал известен новый капитан сборной Казахстана по боксу

Команда и тренерский штаб сборной Казахстана приняли решение о присвоении этого высокого статуса двукратному серебряному призеру Олимпийских игр Адильбеку Ниязымбетову. Ранее капитаном сборной был Данияр Елеусинов, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро.

Адильбек Ниязымбетов – один из самых титулованных казахстанских боксеров. Помимо двух серебряных наград Олимпиады на его счету победы на чемпионатах Азии и Азиатских играх, также Ниязымбетов является неоднократным финалистом чемпионата мира, победителем нескольких чемпионатов Казахстана и ряда международных турниров.

– Кандидатуру Адильбека выдвинул Василий Левит, и мы это предложение единогласно поддержали, – сообщил главный тренер национальной сборной Мырзагали Айтжанов. – Главная задача капитана – поддерживать командный дух и сплоченность боксеров. Ниязымбетов больше всех подходит для этого – он самый опытный, самый титулованный и самый уважаемый член сборной. Уверен, что он со своей ролью справится и будет настоящим лидером до самой Олимпиады в Токио.

Бахыт АМАНОВ