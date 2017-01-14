Сабина Алтынбекова : «Универсиада в Алматы – это очень значимое событие для страны»

Жизнь этой спортсменки круто в буквальном смысле изменилась после турнира – женского молодежного чемпионата Азии по волейболу в Тайване в 2014 году, на котором она не только блеснула своим мастерством, но и стала настоящим кумиром для многих болельщиков этого региона и нашей страны.

– Сабина, как получилось, что однажды в 2014 году вы проснулись знаменитой?

– Для меня это событие было неожиданным. С первого дня такое повышенное внимание со стороны фанатов очень удивило. Не ожидала такого. Хотя было очень приятно. Болельщики приходили поддержать не свои команды, не хозяев площадки, как это часто бывает, а собирались на играх с участием Казахстана. Они даже стояли с нашим флагами. Это был большой стимул, дополнительная мотивация на победу.

– Сезон 2015-2016-го вы провели на японском чемпионате? Почему не удалось закрепиться в сильнейшем дивизионе Азии?

– Мне повезло получить приглашение стажироваться в Японии в целях повышения спортивной квалификации. Тренировал меня уважаемый тренер Акира Фуеки. Данную поездку я считаю значимой для себя, и бесспорно она оставила положительный отпечаток на моей спортивной подготовке, так как я узнала новое о волейболе, о стиле игры, а также обрела новых друзей. Я смогла посмотреть на волейбол с другой стороны. Получив в Японии дополнительные знания и навыки, я вернулась в Казахстан, чтобы играть здесь. Безусловно, я получаю предложения из зарубежных стран, но пока планирую играть и тренироваться на родине.

– Вы сейчас выступаете в ВК «Алматы»?

– Да, за ВК «Алматы», в Национальной лиге среди девушек до 23 лет, капитан команды, под началом у тренеров Анатолия Дьяченко, Людмилы Перевертовой и Юлия Толкушевой. Все свое основное время я посвящаю тренировкам, для меня волейбол – моя работа, в которой мне хочется расти и развиваться. Для меня, пожалуй, сейчас главная цель – это преуспеть в своем любимом деле. Ежедневно я хожу на тренировки, два раза в день. Помимо воспитания спортивных навыков наши тренеры учат нас многим вещам, которые всегда пригодятся в жизни. Например, всегда ставить перед собой цель, преодолевать трудности и барьеры, правильно планировать свой график. Каждый день я усердно работаю над собой и оттачиваю свое мастерство.

– Скоро стартует Всемирная зимняя универсиада в Алматы. Что пожелаете нашим спортсменам?

– Зимняя Универсиада в Алматы – это очень значимое событие для нашей страны. Хотелось бы пожелать нашим спортсменам побольше сил, выносливости ну и, конечно же, удачи! Я считаю, наши спортсмены покажут себя с самой лучшей стороны! Хотелось бы, чтобы наша страна вышла на новый уровень!

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Сабины Алтынбековой