Сабли к бою!

Алматинские фехтовальщики с триумфом выиграли турнир памяти Ольги Филинской в Шымкенте

Около 240 спортсменов боролись за призы. И атлеты нашего города не подкачали. В их активе пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Бекадулет Куралбекулы, которому в финале серьезную конкуренцию составил его товарищ по команде Толеби Калдыбекулы. Об этом говорит и счет – 15:14. Командное золото выиграли Дана Аманжжолова и Динара Калкожа, которые также стали призерами в личных состязаниях. Они соответственно поднялись на вторую и третью ступень пьедестала почета. Серебряные награды в командном зачете также у саблисток из Алматы Жадыры Нахитбек, Инабат Шампиловой, Даны Исанхан и Мадины Еркиновой.

В команде отличились и юноши, ставшие третьими. Бронзу для своего города завоевали Галым Шакенов, Рамазан Наурызбай, Даурен Макулбеков и Дарын Сисенали.

Все спортсмены представляют Академию спорта и туризма, а также Республиканский колледж спорта.

Али НУСИПЖАНОВ