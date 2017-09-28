Сана Анаркулова: «Болельщики у нас активные, и мы чувствуем их поддержку!

В минувшее воскресенье в южной столице завершился отборочный турнир по волейболу к чемпионату мира-2018 среди женщин. По ее итогам сборная Казахстана в четвертый раз в своей истории завоевала путевку на мундиаль, который пройдет в следующем году в Японии. Яркой игрой на турнире в составе нашей дружины отличилась Сана Анаркулова. В интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» она рассказала о перипетиях отборочных матчей, о поддержке болельщиков и о многом другом.

– Сана, прокомментируйте выступление нашей сборной. За счет каких качеств удалось завоевать долгожданную путевку на мундиаль?

– Ну, конечно, во-первых, это наша колоссальная подготовка. Уровень волейбола в Казахстане есть и он растет с каждым годом. Думаю, выполнили свою работу, потому что весь сезон готовились к этим играм и добились своего.

– Как оцениваете свое выступление? Вы были лучшими в матчах с командами Австралии, китайского Тайбэя и Фиджи, но в первой игре против Китая остались в запасе…

– Это была такая тренерская установка, его тактический выбор. Наверное, чтобы соперник – китайский Тайбэй – не видел наших основных игроков: меня, Богдашкину, Никонову, и поэтому никакой обиды. Все для победы.

– Ощущали поддержку трибун? Можно ли сказать, что болельщики отчасти внесли свой вклад в успех нашей сборной?

– Да, конечно. Дома, как говорят, и стены помогают. Болельщики у нас активные и позитивные, спасибо им за это большое! Мы безусловно чувствуем их поддержку!

– Вы многие годы играли за ВК «Алматы». А теперь выступаете в другом коллективе. Тяжело ли было покидать алматинскую команду?

– Да, я много лет играла за ВК «Алматы». Уходить было тяжело. Тем более, когда ты привыкаешь к одному тренеру, клубу, девчонкам, руководству. И поменять коллектив, с одной стороны, было тяжело, а с другой – это своего рода новый вызов и опыт.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ.

Фото из личного архива Саны АНАРКУЛОВОЙ