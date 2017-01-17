Сезон боксеров

Национальная сборная Казахстана по боксу проводит сборы в Алматинской области

Национальная сборная Казахстана по боксу проводит сборы в Алматинской области, в академии AIBA. О том, как проходят тренировки, рассказал главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов.

– Сборы мы начали 5 января. Прежде всего работаем над общефизической подготовкой. Основные задачи – набраться сил, улучшить функциональное состояние боксеров. После окончания январских сборов мы дадим нашим боксерам неделю для отдыха. 6 февраля вновь соберемся в академии AIBA, где планируем провести совместные сборы с боксерами из Германии и США. Будем делать акцент на совершенствование технико-тактического мастерства, проведем совместные спарринги.

– Что ждет в ближайшее время наших боксеров?

– Некоторые из сборников в начале следующего месяца выступят на престижном турнире в Венгрии, а еще семь боксеров после февральского сбора поедут в Болгарию, где также представят Казахстан.

– Как думаете, сможет ли молодой Абылайхан Жусупов достичь тех успехов, которых достиг Елеусинов в весе до 69 килограммов?

– Жусупов очень талантливый боксер. Перейдя в новую весовую категорию, он смог выиграть чемпионат страны. Понятно, что Абылайхан находится в таком возрасте, когда все еще идет процесс становления спортсмена. Видно, что он намерен в будущем стать таким же сильным боксером, как и его старшие товарищи. Если Абылайхан будет продолжать в том же духе, сможет добиться больших высот в боксе.