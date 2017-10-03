Шансы растаяли, как снег…

«Кайрат», сыграв вничью в Павлодаре

«Кайрат», сыграв вничью в Павлодаре с местным «Иртышом» – 1:1, осложнил себе задачу выиграть первое место.

Девятый матч под руководством (восемь побед) испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера получился для его подопечных очень трудным. Хозяева, подгоняемые местными фанатами, сразу взялись за дело. Они острее угрожали воротам Владимира Плотникова, раз за разом заставляли защитников гостей ошибаться. Особенно заметен был на поле игрок сборной Казахстана, лучший голеадор «Иртыша» (пять голов) Аслан Дарабаев, который старался сам бить с дальних дистанций и отдавать пасы своим партнерам. И его старание было вознаграждено. Аслан оказался на хорошей ударной позиции, но бить сам не стал, а отправил «кругленького» на левый фланг, где набегал Карлос Фонсека. Аргентинец ударил и не оставил шансов на спасение ни Плотникову, ни Ахметову, который пытался остановить мяч. 1:0 – повел «Иртыш». После этого еще камерунец Беко Фофана замешкался перед воротами. Не хватило быстроты. Его тут же накрыли кайратовские защитники и выбили мяч из штрафной площади. Забей он, спасти матч не удалось бы. А так Андрей Аршавин соорудил гол, послав снаряд вразрез защитников хозяев. Этим воспользовался лучший снайпер чемпионата прошлых двух сезонов Жерар Гоу и отправил мяч в ближний от вратаря соперников угол – 1:1. Теперь в его активе 22 гола, он повторил свой же прошлогодний успех и намерен в оставшихся трех матчах улучшить этот показатель.

В конце первого тайма красную карточку за грубую игру получил защитник «Кайрата» Елдос Ахметов. И вторую половину встречи алматинцы провели вдесятером. Однако первую часть тайма даже не было заметно, что они в меньшинстве. «Кайрат» смотрелся достойно. Если не считать три опасных выпада хозяев на ворота Плотникова. Опять Фонсека дважды промазал из выгодного положения, снова Дарабаев в падении бил головой. Но кипер гостей теперь действовал безукоризненно. Ферер бросил вперед свежие силы. Вместо венгра Элека на поле вышел Чума Анане. Но и он не смог помочь вырвать победу. Боевая ничья. И «Кайрат» практически выбывает из борьбы за золотые награды и вновь, как и в прошлом году, довольствуется серебряными медалями.

В этом туре стало известно, что «Астана» также сыграла вничью с «Тоболом» на его поле – 1:1. Но у столичной команды на три игры меньше, чем у алматинцев, и они уверенно идут к четвертому своему золотому пьедесталу. Другие встречи завершились с такими результатами: «Ордабасы» – «Акжайык» – 3:2, «Кайсар» – «Окжетпес» – 2:1, «Атырау» – «Шахтер» – 3:1, «Тараз» – «Актобе» – 1:0.

Кокшетауский клуб практически потерял свое место в Премьер-лиге. Ему после поражения в Кызылорде трудно догнать те коллективы, которые выше его.

Абай ИЛЬЯСОВ