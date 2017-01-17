Шесть золотых медалей

Первое общекомандное место заняла женская команда Казахстана по боксу

Первое общекомандное место заняла женская команда Казахстана по боксу на традиционном Кубке наций в Сербии.

Во взрослой категории наши девушки завоевали 6 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзы.

В числе победительниц сербского турнира – чемпионки мира Дина Жоламан (54), Валентина Хальзова (69) и Ляззат Кунгейбаева (+81), а также Римма Волосенко (60), Дарига Шакимова (75) и Фариза Шолтай (81). Стоит отметить, что наши спортсменки настолько превосходили соперниц и числом, и качеством бокса, что даже в финале составились две казахстанские пары: Жоламан – Туякбай в весе до 54 килограммов и Шолтай – Маматкулова в категории до 81 килограмма.

– Этот турнир – традиционная разминка в начале года, – сообщил старший тренер женской сборной Вадим Присяжнюк. – Девушки показали неплохой результат, надеюсь, что дальше от турнира к турниру они будут получать боевую практику и улучшать свою форму. Турнир в Сербии – первый в новом году, и нам предстоит посмотреть, как и над чем необходимо работать. Это своего рода проверка перед ключевыми соревнованиями. Всего в 2017 году нам предстоит участие в 17 международных турнирах, и двумя ключевыми событиями года для женской сборной станут чемпионат Казахстана и чемпионат Азии, который пройдет в октябре во Вьетнаме.

Бахыт АМАНОВ