Сила и воля Малики

C победой с кубка мира по таеквондо, вернулась юная алматинка

C победой с кубка мира по таеквондо, который проходил в Минске, вернулась юная алматинка Малика Исудуллаева.

Десятилетняя девочка стала абсолютным чемпионом соревнований.

В кубке мира приняли участие более 1400 спортсменов из 28 стран. 10 казахстанских юных спортсменов от клуба «Симург» отправились на соревнование вместе со своим тренером Аскаром Амиром. Самому старшему в группе исполнилось 15, а младшему – 8 лет. Все они заняли призовые места. Айман Тукей и Артем Пан взяли золото, Тимур Абдуллин – две бронзы, Эдуард Ли завоевал золото и бронзу, а Дамиль Садыков – серебро. Но самый лучший результат показала Малика Исудуллаева. Она заняла 1-е место и взяла две золотые медали. Девочка успешно продемонстрировала целый комплекс приемов, поразив судей четкостью и правильностью движений в спарринге. Малика стала первой казахстанкой, ставшей победительницей в подобных соревнованиях. Примечательно, что третье место заняла сестра чемпионки 12-летняя Рамилям.

– Я учусь в гимназии № 68, где углубленно изучаю немецкий язык, – поделилась Малика. – Мне нравится заниматься таеквондо, так как этот вид спорт помогает быть уверенной в себе, воспитывать такие черты характера, как упорство и сила воля. Выиграть мне помогло стремление к победе и, конечно, усиленные тренировки в клубе «Симург», куда я хожу около трех лет. Сейчас готовлюсь к чемпионату Казахстана.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ