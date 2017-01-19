Снег на старте

«Вечерка» продолжает цикл предстартовых дневников подготовки

Алматы заявил практически о стопроцентной готовности спортивных, транспортных, общественных объектов и городских служб к проведению XXVIII Всемирной зимней универсиады. «Вечерка» продолжает цикл предстартовых дневников подготовки.

Ровно через 10 дней в Алматы стартует долгожданное для всей страны событие – зимние студенческие Игры, обещающие подарить яркие и незабываемые впечатления как участникам, так и болельщикам. Алматы стремится сделать все, чтобы Универсиада-2017 не только стала лучшей в своей истории, но и послужила примером для последующих Игр.

Готовность номер один мегаполис гарантирует вопреки неоптимистичным прогнозам синоптиков. Метеослужбы предрекают не по-зимнему теплое начало февраля, однако на любой из возможных сценариев выработан четкий план действий. И если во время зимней Азиады 2011 года снега действительно не хватало, из-за чего отменялись тренировки лыжников, то в оргкомитете Универсиады заверили, что нынешние игры зависеть от погоды не будут и снежного «голодания» объекты не испытают.

Достаточное количество снега и качество покрова, что очень жестко контролирует FISU (Международная федерация студенческого спорта), крайне важны для четырех объектов Универсиады – лыжно-биатлонного комплекса «Алатау», комплекса «Табаган», горнолыжного курорта «Шымбулак» и международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар». На всех этих сооружениях дирекцией Игр была проведена работа по модернизации существующих систем оснежения. Дополнительно обновлены системы подачи и очистки воды, установлены гидранты, насосы и специальные пушки для производства искусственного снега. Если предпринятых мер окажется недостаточно, предусмотрен запасной вариант.

– На случай если будет стоять совсем теплая погода или пойдут дожди, у нас есть план «С» – мы будем ввозить снег с прилегающих территорий горной местности, – сообщил заместитель руководителя госфонда «Дирекция по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней универсиады – 2017 в городе Алматы» Нуржан Абулхаир. – Мы уже посчитали, что для комплекса «Алатау» будет необходимо 50 000 кубических метров снега – 30 000 на биатлонную трассу и 20 000 на лыжную. Посчитано количество рейсов, совместно с акиматом области проведены встречи и намечены конкретные программы по исполнению плана «С». Определены точки сбора снега, его объемы, ресурсы, подготовлена дорожная карта, как довозить снег.

С олимпийским спокойствием готов встретить сюрпризы природы трамплинный комплекс «Сункар», где установлена итальянская система искусственного оснежения компании TechnoAlpin, обслуживающая спортобъекты в 50 странах. На трамплинах это оборудование не раз доказало свою эффективность во время крупных международных стартов под эгидой FIS.

– Из программы Универсиады наш объект примет одну дисциплину – прыжки с трамплина, будет задействован трамплин К-95. К проведению соревнований мы готовы – стоим на старте, – резюмировал «Вечерке» директор МКЛТ «Сункар» Руслан Кантарбаев. – Для Игр необходимо было заготовить 25 000 кубов снега, а мы произвели все 40 000. Кроме того, мы позаботились о резерве – это 10 000 кубов готового снега. С учетом этих цифр я могу подтвердить, что снега на объекте уже достаточно. В этом убедились и представители FISU, проведя мониторинг. Система оснежения работает у нас с 2010 года, каждый год мы успешно проводим этапы кубков мира. Система оснежения компьютеризирована и включает в себя шесть пушек. Снег уже начинает формироваться при температуре минус 4–5 градусов по Цельсию.

Среди клиентов TechnoAlpin числятся известнейшие горнолыжные курорты мира, в том числе еще один объект алматинской Универсиады – горнолыжная база «Шымбулак». Сейчас курорт открыт для отдыхающих только частично – и днем, и ночью в полную силу идет работа по подготовке трасс. Уже сегодня, заверяет администрация объекта, снега больше, чем достаточно. И на случай нештатных ситуаций с погодой также заготовлен резерв.

– Основной объем работы выполнен, сейчас идем по оставшимся местам. Задействованы все имеющиеся в наличии пушки, и теперь в нашем арсенале их не 13, как было ранее. Акимат приобрел 25 дополнительных генераторов. Летом произведена модернизация системы оснежения, проведена новая магистраль – оборудование работает на полную мощность, – прокомментировал руководитель департамента маркетинга горнолыжного курорта «Шымбулак» Владислав Семенов. – По первоначальным расчетам, мы должны были произвести порядка 250 000 кубов, а на данный момент объемы уже превысили 300 000. Думаю, сейчас мы уже вплотную подходим к отметке 320–330 тысяч кубов. Работа идет круглые сутки. Представители FISU уже на месте, будем и в дальнейшем прислушиваться к их рекомендациям. Мы изначально тесно сотрудничаем как с ними, так и с дирекцией Игр – все работы проводим под их четким контролем.

Марина ПЕСТРЯКОВА