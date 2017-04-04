Солнечные дети привезли золото

Сборная команда «Спешиал Олимпикс» Казахстана с 18 медалями вернулась на родину

Сборная команда «Спешиал Олимпикс» Казахстана с 18 медалями вернулась на родину после закрытия зимних Всемирных специальных олимпийских игр, которые состоялись в Австрии.

Наши ребята принимали участие в соревнованиях по шести видам спорта из девяти. 28 спортсменов завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые награды.

В аэропорту Алматы встречу спорт­сменам организовали партия «Нур Отан», Республиканская ассоциация «Асыл бала», а также студенты и представители молодежного крыла «Жас Отан». Сопровождала спортсменов депутат Мажилиса Парламента, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Загипа Балиева.

– Занятия спортом для таких, особенных, детей это способ социализации и развития, – рассказывает Загипа Балиева. – Более того, это дает им дополнительный шанс для скорейшего выздоровления. Они получают возможность почувствовать себя частью общества, им становится легче найти работу, где нужно выполнять несложные операции. То есть не сидеть дома и получать пособие, а почувствовать себя полноценными гражданами нашей страны.

В этом году почти 2700 спортсменов и 1000 тренеров, представляющих 107 государств, участвовали в церемонии открытия, которая состоялась на стадионе «Планай» в Шладминге, регулярной площадке этапов Кубка мира по зимним видам спорта и месте проведения чемпионата FIS Alpine Ski World в 2013 году.

Всемирные игры проходили в 9 видах спорта: флорбол, хоккей на полу, фигурное катание, шорт-трек, конькобежный спорт, горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи и снегоступы. Соревнования принимали города Грац, Шладминг и Рамзау. Стоит особо отметить, что все соревнования являются бесплатными и открытыми для общественности.

– На этих Всемирных играх почетным гостем был Арнольд Шварценеггер, увидеть живую легенду было особенно приятно нашим ребятам, – делится своими впечатлениями генеральный директор общественной организации «Спешиал Олимпикс – Казахстан» Ольга Бахарева. – Он принимал участие в награждении наших атлетов, а также поприветствовал наших спортсменов на закрытии этих Игр, где передавался флаг следующему принимающему городу – Абу-Даби.

Стоит отметить, что команда из Казахстана показала себя одной из лучших, наши спортсмены смогли пробиться в двадцатку сильнейших среди участников из 170 стран как по количеству медалей, так и по качеству подготовки спортсменов.

Во всем мире «Спешиал Олимпикс» поддерживается на уровне первыx лиц страны. К сожалению, в Казахстане данные Игры не включены в Национальный олимпийский комитет. Как нам рассказали при встрече спортсменов, ассоциация при поддержке уполномоченного по правам ребенка будет инициировать включение специальных Олимпийских игр в Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.