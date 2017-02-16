Совместная тренировка

Совместный сбор команд Казахстана, Германии и США

Во Всемирной академии бокса в Алматинской области проходит совместный сбор команд Казахстана, Германии и США. В немецкой спортивной делегации 26 человек, американцев – 14.

Для команды Казахстана это уже второй сбор в 2017 году. Акцент делается на совершенствование техники и тактики. Спортсмены работают в парах и скоро начнут спарринги. Боксеры из команд ФРГ и США в Казахстан приезжают практически каждый год и чувствуют себя здесь почти как дома – за исключением жестких спаррингов, которые им приходится выдерживать в конце каждых сборов.

В этом году казахстанским боксерам предстоит выступить на двух крупных турнирах – на чемпионате Азии, который пройдет с 30 апреля по 7 мая в столице Узбекистана, и чемпионате мира с 25 августа по 4 сентября в германском Гамбурге. Континентальный чемпионат станет местом, где разыграют путевки на мировое первенство; наша команда надеется завоевать максимальное количество лицензий – 10.

Абай КЕЛЕСОВ