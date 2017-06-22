Спорт - как стимул к победам

В понедельник в южной столице открылся летний спортивный лагерь для детей с особыми потребностями. Его организовал местный филиал общественного объединения «Спешиал Олимпикс». Лагерь будет функционировать с 19 по 30 июня.

Международная организация Special Olympics более 25 лет занимается реабилитацией и адаптацией детей-инвалидов с ограниченными интеллектуальными возможностями, ДЦП, синдромом Дауна. Для ребят проводят регулярные тренировки по 20 олимпийским видам спорта.

– Цель нашего лагеря – вовлечь новых детей с особыми потребностями к занятию спортом. У нас ребят окружает атмосфера полного понимания, они дружат между собой, с волонтерами. Их общение часто продолжается и по окончании лагеря. Здесь ребята будут находиться в будние дни только до обеда. Такой график позволяет им получать физическую нагрузку и не переутомляться при этом, – рассказала директор алматинского филиала ОО «Спешиал Олимпикс» Галина Ильина.

Алматинский лагерь открывает свои двери уже в 9-й раз на территории международной школы Haileybury Almaty. В нем примут участие 70 детей с ограниченными интеллектуальными возможностями, тренировать их будут 10 специалистов. Помощь детям, самому младшему из которых 8 лет, будут оказывать 20 специально отобранных волонтеров.

Во время лагеря дети смогут освоить такие виды спорта, как мини-футбол, бадминтон, баскетбол, бочче и флорбол.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Аскара МАЕМЕРОВА