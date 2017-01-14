Спортивные объекты Универсиады-2017 обеспечат необходимым количеством снега

Об этом заявили специалисты ГФ «Дирекция по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы». Они разработали несколько планов решения возможной проблемы. В частности, провели работу по модернизации существующих систем оснежения на спортивных объектах, для которых необходимо достаточное количество снега. Это лыжно-биатлонный комплекс «Алатау», комплекс «Табаган», горнолыжный курорт «Шымбулак» и международный комплекс трамплинов «Сункар». Дополнительно здесь обновлены системы подачи и очистки воды, установлены гидранты, насосы и специальные пушки для производства искусственного снега.

– На случай если будет стоять совсем теплая погода или пойдут дожди, у нас есть план «С», мы будем ввозить снег с прилегающих территорий горной местности. Мы уже подсчитали, что для комплекса «Алатау» потребуется 50 тысяч кубических метров снега: 30 тысяч – на биатлонную трассу и 20 – на лыжную. Посчитали и количество рейсов, совместно с акиматом области провели встречи и наметили конкретные программы по исполнению плана «С». Определены точки сбора снега, его объемы, ресурсы, подготовлена дорожная карта, как довозить снег. С учетом всей проделанной тщательной и детальной подготовительной работы мы оптимистично смотрим на эту ситуацию. Уверены, так или иначе на всех объектах во время Универсиады будет снег, – сказал заместитель руководителя дирекции Универсиады-2017 Нуржан Абулхаир.

Тем временем, по прогнозам синоптиков, в начале февраля в Алматы ожидается теплая погода. И если на лыжно-биатлонном комплексе вероятность нехватки снег высока, то на комплексе трамплинов снега будет достаточно.

– Мы уже заготовили снег для соревнований Универсиады. У нас его более чем достаточно, и ввозить его дополнительно мы не будем, – сказал директор международного комплекса лыжных трамплинов «Сункар» Руслан Кантарбаев.

Алия КАЗБАЕВА