Медаль нашла героя
Штангистка Алла Важенина, серебряный призер Пекина, спустя восемь лет после Игр станет олимпийской чемпионкой. Важенина на играх 2008 года заняла второе место в весовой категории до 75 килограммов. Чемпионкой тогда стала Цао Лэй из Китая. Однако после повторной проверки в допинг-пробах китаянки нашли запрещенные вещества. Окончательное решение об отзыве медали дисциплинарная комиссия МОК примет в ближайшее дни. Алла Важенина родилась в России, там же пришла в тяжелую атлетику, однако в национальную сборную попасть не смогла. После этого она начала выступать за Казахстан, завоевала серебро Олимпиады-2008 и второе место чемпионата Азии.
Пингвин на пьедестале
Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал на арене «Трактора» в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира. По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почета, но птицам эта затея не понравилась – они постарались убежать от дрессировщика. Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но в отличие от пингвинов никак не хотел уходить с его первой ступени.
Маловато будет, однако
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять предложение китайского клуба в том случае, если испанский клуб не выполнит финансовые требования аргентинца. Контракт Месси истекает в июне 2018 года, и в настоящее время между футболистом и клубом ведутся переговоры о продлении соглашения. По данным журнала «Форбс», в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в «Барселоне» составили более 50 млн евро. Ранее испанская газета AS сообщила, что китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун» готов платить 29-летнему аргентинцу 100 млн евро в год. Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.
Обиделись?
Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии собираются проигнорировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который состоится 9–12 марта. Поводом послужила вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая была обнародована 9 декабря. По данным расследования, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В их числе и 31 российский биатлонист. Позже французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга.
Семейный подряд
Виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии в конце ноября, в котором погиб 71 человек, признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера, заявил во вторник министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос. Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету. Также арестован его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину.