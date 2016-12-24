Штангистка Алла Важенина, Пингвин на пьедестале, Лионель Месси

Медаль нашла героя

Штангистка Алла Важенина, серебряный призер Пекина, спустя восемь лет после Игр станет олимпийской чемпионкой. Важенина на играх 2008 года заняла второе место в весовой категории до 75 килограммов. Чемпионкой тогда стала Цао Лэй из Китая. Однако после повторной проверки в допинг-пробах китаянки нашли запрещенные вещества. Окончательное решение об отзыве медали дисциплинарная комиссия МОК примет в ближайшее дни. Алла Важенина родилась в России, там же пришла в тяжелую атлетику, однако в национальную сборную попасть не смогла. После этого она начала выступать за Казахстан, завоевала серебро Олимпиады-2008 и второе место чемпионата Азии.

Пингвин на пьедестале

Живые пингвины стали непосредственными участниками церемонии открытия чемпионата России по фигурному катанию, который стартовал на арене «Трактора» в Челябинске. Пингвины являются талисманами турнира. По задумке организаторов, пингвины должны были оказаться на пьедестале почета, но птицам эта затея не понравилась – они постарались убежать от дрессировщика. Опыт привлечения настоящих животных уже не первый для организаторов крупных стартов в Челябинске. Так, два года назад на чемпионате мира по дзюдо в церемонии открытия принял участие тигр. Он с удовольствием забрался на пьедестал почета, но в отличие от пингвинов никак не хотел уходить с его первой ступени.

Маловато будет, однако

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может принять предложение китайского клуба в том случае, если испанский клуб не выполнит финансовые требования аргентинца. Контракт Месси истекает в июне 2018 года, и в настоящее время между футболистом и клубом ведутся переговоры о продлении соглашения. По данным журнала «Форбс», в 2015 году зарплата и бонусы аргентинца в «Барселоне» составили более 50 млн евро. Ранее испанская газета AS сообщила, что китайский клуб «Хэбей Чайна Форчун» готов платить 29-летнему аргентинцу 100 млн евро в год. Месси перешел в «Барселону» в возрасте 13 лет.

Обиделись?

Сборные Норвегии, Великобритании и Чехии собираются проигнорировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который состоится 9–12 марта. Поводом послужила вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, которая была обнародована 9 декабря. По данным расследования, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. В их числе и 31 российский биатлонист. Позже французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга.

Семейный подряд

Виновными в крушении самолета с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии в конце ноября, в котором погиб 71 человек, признана боливийская авиакомпания LaMia и пилот лайнера, заявил во вторник министр общественных работ Боливии Мильтон Кларос. Самолет разбился 29 ноября недалеко от Медельина. В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету. Также арестован его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину.