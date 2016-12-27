«Барыс», Лучший комментатор, Травма спасла от гибели

Канада и Казахстан схожи

Вратарь «Барыса» Кевин Пулен поделился впечатлениями о Казахстане и рассказал об адаптации в КХЛ. «Пусть образ жизни и отличается от привычного мне, но у Канады и Казахстана много общего. Допустим, погода: суровая зима, много снега. Сейчас ко мне приехала вся моя семья, у нас хорошие апартаменты. В Астане много мест, где можно отдохнуть с детьми, хорошие рестораны. Например, нам нравится ходить в «Хан шатыр», ребенка за уши не оттянешь от игровых автоматов, а на пляже там вообще необычно – приходишь с мороза и попадаешь в тропики. Думаю, что адаптировался после почти трех месяцев тренировок и нескольких игр, привык к хоккею этой лиги, хотя дебют мой не совсем удался. Но всегда интересно пробовать и открывать что-то новое. Да, стиль и манера игры отличаются от североамериканской, но к этому просто нужно привыкнуть, так или иначе это просто хоккей», — цитирует Пулена today.kz.

Лучший комментатор

На сайте «НТВ-Плюс» прошло голосование за звание лучшего футбольного телекомментатора. На первое место болельщики поставили Юрия Розанова – он набрал 940 баллов. Отметим, это третья победа Розанова в конкурсе – ранее он занимал первое место в 2008 и 2009 годах. Второе место по итогам опроса болельщиков занял Александр Елагин (917), третье – Константин Генич (805), который до этого побеждал четыре года подряд. Замкнули пятерку лучших Денис Казанский (716) и Роман Гутцайт (444). Конкурс носит имя Владимира Маслаченко.

Все отдам за борщ

Конголезский защитник «Панатинаикоса» Кристофер Самба, известный по выступлению за махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо», отметил, что в российских клубах футболистов хорошо кормят. «Еда в России – просто супер, улет! Правда, я не совсем вашу кухню имею в виду… Ее, аутентичную русскую еду, я как раз не часто встречал. В ресторанах больше подают европейские блюда. Зато как подают! В Москве есть несколько потрясающих ресторанов. Правда, очень дорогих… Но за тот же борщ я готов был чуть ли не всю зарплату отдать. И местное блюдо, и чрезвычайно вкусное. В общем, в российских клубах трудно сохранять идеальный вес. Уж больно классно кормят», – сказал Самба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Матвеевым.

Нелегкий выбор

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру лучшим наставником РФПЛ в уходящем году. «Если выбирать лучшего тренера года, то это либо Бердыев, либо Слуцкий. Леонид Викторович провалил чемпионат Европы, поэтому его убираем. Остается Бердыев. Второе место с «Ростовом» дорогого стоит. Но тут тоже все не так просто. Сейчас он тренирует команду «Ростов»? Если да – то лучший тренер Бердыев, если нет – то лучшим назвать я его не могу. Каррера? Аленичев какую-то базу дал. Но и Каррера что-то такое привнес, что команда занимает первое место и обыгрывает «Томь» на выезде в -20. Раньше такого не было. Если Бердыев не тренирует, а просто сидит за стеклом, то лучший тренер – Каррера», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Джапаридзе.

Травма спасла от гибели

Серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Иван Стретович сообщил, что он должен был находиться на борту самолета Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение над Черным морем. Самолет Министерства обороны пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова. Все 84 пассажира и восемь членов экипажа погибли. «Я должен был быть в то время на борту, но по причине того, что я лечу свою травму, я не смог полететь! Видимо, Господь Бог меня отгородил от этого. Скорбим...» – написал Стретович на своей странице в «Инстаграме».