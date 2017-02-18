Спящий лев, Стрельцов, Пеле…

Вот неполный перечень имен, которым называли бывшего кайратовца шестидесятых годов Сейтжана Байшакова. На днях его не стало…

Как футболист он сформировался у себя в городе Джамбуле (ныне Тараз). Уже в детстве все поражались его дриблингу и филигранной технике. За глаза даже называли футбольным профессором. И не мог мальчуган оставаться незамеченным тренерами команд. Пригласили в состав «Энергетика», позже команду переименовали в «Алатау». Оттуда в середине шестидесятых годов был призван защищать цвета главной команды республики – «Кайрат». В 1967 году Сейтжан Байшаков провел за «Кайрат» 23 матча и забил три гола. Все его мячи стали победными. И здесь он проявил себя как талантливый форвард, умеющий делать на поле все. «Если бы Сейтжан не пропускал тренировки, серьезно относился к своим обязанностям, – рассказывал мне еще при его жизни партнер по атаке Сергей Квочкин. – Он бы превзошел многих советских футболистов. У него был талант с рождения. Я только подумаю, а он уже мяч выдает на ход. И сам выбирал такие позиции, где его никто не ждал». И эти слова ветерана подтверждаются фактами. Когда Сейтжан оказывался в настроении, он мог сотворить что угодно. Не раз кайратовский форвард ставил в тупик защитников соперников. Иногда просто издевался над соперниками, так в присутствии тысяч болельщиков доводил мяч до линии ворот и забивал гол пяткой. Другой его товарищ по «Кайрату» Станислав Каминский называл Сейтжана Байшакова казахским Стрельцовым. Как-то в Таразе, когда местная команда играла с соседями из Шымкента, один из болельщиков громко выругался на местного нападающего: «Наш Пеле бы сто процентов забил».

– Кто такой Пеле? – переспросил я.

– Сейтжан Байшаков. Он мой сосед. Мы с ним за «Энергетик», а потом за «Алатау» выступали. Это большой мастер. Таких поискать надо.

Из воспоминаний Тимура Сегизбаева:

– Мы гостили в Москве. Вечером должны были играть с ЦСКА. После утренней тренировки я отправился по магазинам столицы. В то время в Алма-Ате спросом пользовался торт «Прага». И достать его было практически невозможно. Поэтому мне друзья заказали привезти торты из Москвы. Я нашел специализированный магазин и закупил четыре коробки этого лакомства. Прихожу в гостиницу, а навстречу идет Сейтжан. «Откуда у тебя столько «Праги»? – спросил он. – Может, продашь?». Вот забьешь гол армейцам, я тебе подарю». И знаете, Сейтжан из кожи лез, чтобы отличиться. На нем висят защитники, а он «тащит» их вперед. И наконец забивает гол. Мы выиграли – 1:0. После матча я принес ему в номер коробку торта «Прага». Он был несказанно рад».

Его в команде называли еще спящим львом. Потому что он всю игру мог быть незаметным, а потом взрывался и забивал решающие голы. Недолго пробыл Сейтжан Байшаков в «Кайрате». Блеснул и ушел в тень. Причина – травмы. Но он продолжил свою спортивную карьеру в родной команде. Джамбульцы толпами шли посмотреть на своего Пеле. Даже на городских состязаниях ветеранов стадион был забит до отказа…

Абай ИЛЬЯСОВ