Стенка на стенку

Кубок Казахстанской федерации бокса

В Астане состоялась жеребьевка VIII сезона соревнований на Кубок Казахстанской федерации бокса

16 команд областей, городов Астаны и Алматы распределены по 4 группам, определены области и города, принимающие соревнования. Жребий тянули представители областных федераций бокса.

В группу «А» вошли команды Алматинской, Карагандинской, Кызылординской и Костанайской областей.

Группа «В» – Астана, Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области.

Группа «С» – Южно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Группа «D» – Мангистауская, Атырауская, Актюбинская области и Алматы.

Соревнования четвертьфинала группы «А» примет Кызылорда, группы «В» – Астана, группы «С» – Павлодар, группы «D» – Актау.

Группы «А» и «С» проведут четвертьфинальные бои с 7 по 9 сентября, группы «В» и «D» – с 21 по 24 сентября.

В составе каждой из 16 команд по 20 спортсменов (10 – основной состав и 10 – резерв). Чтобы создать баланс молодости и опыта, основной и резервный составы решено формировать по принципу «7:3» – семеро спортсменов должны быть в возрасте до 23 лет, трое – старше 23.

Каждая встреча двух команд будет состоять из 10 поединков, по одному в каждой весовой категории. На случай равного счета – 5:5 – проводится дополнительный бой; его весовые категории также определены жребием.

Полуфинал и финал Кубка пройдут 2 и 3 декабря в Алматы в рамках Кубка Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Кубок федерации бокса – республиканское соревнование, учрежденное по инициативе президента Казахстанской федерации бокса Т. А. Кулибаева, пользуется большой популярностью как у спортсменов, так и у болельщиков. Цель турнира – развитие бокса в регионах и выявление талантливых спорт­сменов.

В предыдущих сезонах обладателями Кубка становились команды Астаны (2010г., 2013 г.), Карагандинской (2011 г.), Жамбылской (2014 г.), Южно-Казахстанской (2015г.) и Мангистауской (2012 г., 2016 г.) областей.

Азат АЛТЫБАЕВ